Espot admet un “petit retard” en el pagament dels ajuts al lloguer

L’endemà mateix que el conseller general del Partit Socialdemòcrata Pere López manifestés la preocupació pel retard en els pagaments de les ajudes a l’habitatge de lloguer, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va admetre l’existència d’un “petit retard” a la vegada que va advertir, però, que les manifestacions del parlamentari del PS “no s’ajusten del tot a la realitat”.

Així, el ministre va explicar que arran de la pròrroga dels ajuts a l’habitatge s’han registrat problemes informàtics que han provocat aquest retard en els pagaments dels ajuts en el darrer mes, un retard però que va xifrar en uns quinze dies i que avui mateix ja estarà solucionat perquè “tots els ajuts a l’habitatge ja estaran satisfets”.

A més, Espot, que no va voler ser més precís en les explicacions per deferència a les preguntes que havia presentat López sobre la qüestió i que “seran degudament contestades per escrit”, sí que va explicar que els retards en el pagament van afectar principalment les persones que perceben l’ajuda en períodes més curts que no pas el que marca el reglament, que fixa pagaments trimestrals i “per mesos vençuts”.

En aquesta línia, el ministre, que va precisar que si aquestes persones han tingut alguna dificultat se’ls ha donat diners o vals perquè poguessin satisfer les necessitats “més immediates”, va contradir les manifestacions del parlamentari socialdemòcrata en el sentit que s’estaven agrupant els pagaments dels ajuts, que va insistir que mai s’han pagat de manera mensual sinó trimestralment i que per una qüestió “d’usos i costums” hi ha persones que els percebien més habitualment.

D’altra banda, Espot va remarcar que des del ministeri es treballa en la modificació del reglament d’habitatge per incorporar aquestes ajudes al reglament de prestacions de serveis socials i sociosanitaris, a la vegada que s’aprofitarà el canvi per adaptar aquestes ajudes a les noves necessitats.