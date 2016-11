Espot estén la mà als grups parlamentaris per "construir una Andorra més solidària" i avança nous projectes

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha "estès la mà" als diferents grups parlamentaris per "continuar construint entre tots una Andorra solidària amb els més febles". Així ho ha fet en el debat al Consell General centrat en les polítiques socials i seguretat social en què ha defensat la feina feta fins ara i ha avançat alguns dels projectes que es volen tirar endavant en els propers mesos. Així, ha parlat de la reorganització del Servei d'Ocupació i de l'impuls a la Llei d'ocupació, la reforma de la Llei del Raonador del Ciutadà per millorar la seva atenció a les discriminacions, la reforma de la Llei d'adopció, l'ampliació de la xarxa de pisos tutelats per a la gent gran o la millora de protocols per a l'atenció a les víctimes de violència de gènere, a més a més de nous serveis per al suport a les persones amb discapacitat.

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha "estès la mà" als diferents grups parlamentaris per "continuar construint una Andorra solidària amb els més febles, respectuosa amb la diversitat i responsable en la gestió dels recursos públics". Ho ha fet en el debat sobre polítiques socials i seguretat social al Consell General i en el qual ha defensat una política per consolidar l'Estat del benestar centrada en la protecció de les persones vulnerables i que els doni suport perquè "deixin de ser-ho"; és a dir, una política que "fins i tot, redissenyi la societat perquè aquestes persones deixin de ser vulnerables". Durant el seu discurs, Espot ha anat detallant les diferents accions dutes a terme tant en aquesta legislatura com en l'anterior i ha avançat algunes de les mesures que es prendran de manera immediata en matèria d'ocupació, seguretat social, infància i adolescència, discapacitats, gent gran i igualtat.

Així, per exemple, ha parlat de l'ampliació del programa Focus per a l'ocupació dels joves que s'ampliarà a les persones amb discapacitat, de l'impuls de la Llei d'ocupació, de la possibilitat de crear una branca de dependència a la CASS, d'incrementar els pisos tutelats per a la gent gran, de potenciar les famílies d'acollida, de revisar la Llei d'adopció o de crear un centre d'acollida per a menors de 12 a 18 anys. També s'ha referit a la creació d'un servei d'assistent personal per a les persones amb discapacitat o de la revisió dels protocols per a l'atenció a les víctimes de violència de gènere.

El ministre també ha fet referència a l'ampliació de personal en moltes de les àrees que integren el Departament de Benestar Social per donar una millor atenció a les persones i l'increment del pressupost de cara a l'any que ve d'un 10%, que ha passat dels 19,7 milions d'aquest any als 21,6 del 2017, amb la voluntat que "no només de gastar més en polítiques socials sinó de gastar millor".

El ministre ha iniciat la seva intervenció fent referència a l'evolució de l'Estat del benestar, tenint en compte factors com l'envelliment de la població, l'allargament de l'esperança de vida, la davallada de la natalitat i l'augment de les situacions de dependència. S'ha referit a l'aprovació de la Llei de serveis socials i sociosanitaris com la que realment ha "marcat la política social endegada pel Govern demòcrata i la majoria parlamentària" que ha suposat la incidència en temes com la coresponsabilitat i en l'"empoderament" de les persones.

El primer punt tractat per Espot ha estat el de l'ocupació, fent repàs del que ha suposat els programes per al foment de l'ocupació, tant en l'àmbit públic (960 contractacions entre el 2013 i el 2015) com en el privat (116 contractacions en el mateix període). També s'ha referit a les millores introduïdes en la prestació de desocupació i ha anunciat que de cara a l'any que ve el programa Focus 16/20 s'ampliarà a joves amb discapacitats. En aquest sentit, també s'ha referit a l'estratègia impulsada per al foment de l'ocupació d'aquest col·lectiu. També ha abordat les millores que es volen impulsar al Servei d'Ocupació per fer-lo més tècnic i consultor, i ha dit que l'any que ve s'entrarà a tràmit la Llei d'ocupació, que ha de ser un impuls en aquest sentit. A més a més, s'ha referit a la darrera avaluació del Comitè Europeu dels Drets Socials i al fet que Andorra se situaria ara "al 90%" del compliment de les recomanacions fetes.

Sobre la CASS, s'ha referit als canvis en les cotitzacions per fer més sostenible el sistema i el fet, per exemple, que ja no hagi de fer-se càrrec de les prestacions no contributives. Ha remarcat que "els avenços per fer més sostenible el sistema de pensions no s'han acabat; i caldrà seguir-ne estudiant i implementant-ne de nous de cara al futur". Espot s'ha referit, per contra, a la inclusió de nous col·lectius com a beneficiaris de les prestacions de la CASS i a la possible creació d'una branca de dependència per "poder assumir i fer front a les necessitats de la població més envellida i dependent".

En tercer lloc, i pel que fa a la gent gran, ha posat en relleu la gestió del servei d'atenció a domicili que a partir d'ara el Govern passa a assumir i la seva potenciació i també a l'ampliació dels pisos tutelats. En aquest sentit, ha destacat que s'ha iniciat contactes amb una entitat privada que podria posar a disposició del Govern un edifici per habilitar-hi pisos tutelats i s'ha referit als altres habitatges que s'estan habilitant a Canillo, Encamp i la Massana i que són propietat del Govern. També ha fet esment a l'increment de les pensions de solidaritat i com això desmenteix "la caricatura" que s'ha volgut fer de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, com a "limitadora de drets i prestacions".

Pel que fa a adolescència i infància, ha remarcat que és una de les prioritats i que s'ha fet un especial treball per a la detecció de casos d'infants en situació de risc. S'ha referit a l'increment del recurs de famílies d'acollida que es vol tirar endavant i que ja ha suposat que aquest any set famílies s'hagin interessat per formar part de la borsa específica, que es podrien sumar a les quatre que ja hi estan integrades. A més, ha plantejat la possibilitat que es creï un centre d'acolliment específic per a menors d'edats compreses entre els 12 i els 18 anys i la necessitat de modificar la Llei d'adopció.

Quant a les persones amb discapacitat, ha destacat que es pretén posar en marxa l'any que ve un servei d'assistent personal per a persones amb discapacitat més greu perquè puguin dur a terme una vida autònoma. També s'ha referit al programa Vida Independent que actualment compta amb vuit usuaris i al programa de mentoria d'interns al Centre Penitenciari, que donarà atenció a les persones amb discapacitat que estan complint una condemna. També es crearà un servei d'assessorament i subministrament de productes de suport i es fomentarà un programa de lleure per als adults amb discapacitat.

Pel que fa a la igualtat, s'ha referit al treball per impulsar el Llibre blanc de la igualtat i la Llei d'igualtat. A més a més ha dit que en breu "el Govern entrarà a tràmit parlamentari una modificació de la Llei del Raonador del Ciutadà que ampliarà les competències d'aquesta institució". Així, podrà tramitar i resoldre les queixes arran d'una actuació que vulneri el principi d'igualtat i de no discriminació, tant del sector públic com del privat. En el punt concret de l'atenció a les víctimes de violència domèstica ha destacat la feina per revisar els protocols perquè n'hi hagi un d'"únic" i també que es posarà en marxa un servei perquè els pares separats que no tenen bona relació o que presenten altres dificultats puguin deixar i recollir els fills menors.

El ministre s'ha referit també a l'increment del personal del Departament i a la seva reestructuració. Així, com a exemple ha manifestat que l'any que ve s'incorporaran vuit nous treballadors socials, cinc educadors socials, tres psicòlegs, un jurista i tres tècnics de gestió de prestacions socials i dos d'ocupació. S'ha referit també a la creació de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques en l'àmbit dels serveis socials i sociosanitaris i l'impuls a un nou reglament que contingui i detalli la cartera de serveis socials i sociosanitaris.