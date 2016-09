Espot expressa la voluntat d'augmentar la cooperació judicial amb els països iberoamericans

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha manifestat la voluntat del país d'integrar-se a la Conferència de Ministres de Justícia dels Països Iberoamericans (COMJIB), amb la voluntat de millorar la cooperació judicial amb països iberoamericans. Aquesta voluntat ha estat expressada per Espot en la reunió amb el secretari general de l'organisme, que ha tingut lloc aquest dimarts al matí i a la qual hi han assistit, també, el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall; el fiscal general, Alfons Alberca, i la secretària d’Estat de Justícia i Interior, Eva Descarrega.

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, s’ha reunit aquest dimarts al matí amb el secretari general de la Conferència de Ministres de Justícia dels Països Iberoamericans (COMJIB), Arkel Benítez, a qui ha comunicat la voluntat del Principat d’adherir-se al tractat constitutiu de la COMJIB per poder ser membre de ple dret d’aquesta organització internacional. Juntament amb Espot han assistit a la reunió el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall; el fiscal general, Alfons Alberca, i la secretària d’Estat de Justícia i Interior, Eva Descarrega.

La participació d’Andorra a la COMJIB s’emmarca en l’interès del Govern d’ampliar la cooperació judicial internacional a l’àmbit dels països que formen l’espai iberoamericà, i de compartir i intercanviar bones pràctiques judicials, segons informen des de l'Executiu. La COMJIB és una organització internacional regional que agrupa els ministeris de Justícia i altres institucions homòlogues dels 21 països de la comunitat iberoamericana. La missió d’aquest organisme és estudiar i promoure les formes de cooperació jurídica entre els estats membres.

Les línies de treball de la COMJIB se centren bàsicament en la lluita contra la delinqüència organitzada transnacional; la reforma dels sistemes penitenciaris; la modernització de les administracions de justícia, a través, entre d’altres, del Conveni Iberoamericà sobre Videoconferència, el portal iberoamericà de justícia Electrònica o el Tribunal 'Cero Papel'); la promoció de l’accés a la justícia; la prevenció del delicte i l’enfortiment institucional dels ministeris.

La COMJIB es reuneix de forma plenària cada dos anys i, entre els plenaris les decisions es prenen de forma col·legiada a través d’una Comissió Delegada composta per cinc països designats en la reunió plenària. La pròxima reunió tindrà lloc a l'Equador el 2017. La seu principal de la COMJIB és a Madrid i té una seu regional a Buenos Aires.