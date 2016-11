Esteve Vidal: "Alcobé ha comès un error i ha dimitit, m'agradaria pensar que la resta de polítics farien el mateix"

Demòcrates per Andorra (DA) ha donat suport a la decisió de Jordi Alcobé arran de l'anunci, aquest dissabte, de la "dimissió irrevocable" del ja exministre d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions. El secretari d'Organització del partit taronja, Esteve Vidal, ha valorat "l'honestedat del ministre renunciant al càrrec, per no perjudicar el projecte polític i el Govern". Vidal ha negat que DA quedi tocat arran de la dimissió del ministre. "El senyor Alcobé ha comès un error i ha dimitit, té una conducta honesta i irreprotxable, m'agradaria pensar que la resta de polítics farien el mateix", ha dit.

Vidal ha negat que DA quedi tocat arran de la dimissió del ministre. "El senyor Alcobé ha comès un error i ha dimitit, té una conducta honesta i irreprotxable, m'agradaria pensar que la resta de polítics farien el mateix", ha dit. "Des del partit hem d'agrair la feina que ha dut a terme tant l'anterior legislatura com aquesta, perquè ha fet una gran feina: projectes transcendentals com l'obertura econòmica, o no s'haurien fet o s'haurien fet diferent", ha valorat Vidal, per a qui Alcobé "és i ha sigut un gran ministre".