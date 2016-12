Eva Descarrega assumirà Funció Pública i Reforma Administrativa

La fins ara secretària d’Estat de Justícia i Interior, Eva Descarrega, s’incorporarà al Govern per assumir el ministeri de Funció Pública i Reforma Administrativa. Per la seva banda, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, passarà a fer-se càrrec també de Telecomunicacions (ocuparà el càrrec de president d’Andorra Telecom) i Transports (gestionarà el projecte de l’heliport). La vacant que deixa Descarrega serà ocupada per l’advocada Ester Molné. Aquesta és la reordenació de l’executiu feta pública ahir pel cap de Govern, Antoni Martí, arran de la sortida de Jordi Alcobé.

Martí va destacar la trajectòria de servei públic de Descarrega (també ha estat ambaixadora a Brussel·les i directora d’Afers Exteriors), que va qualificar d’inqüestionable, marcada pel rigor, la dedicació i el sentit d’Estat. Per això considera que és “la persona adequada” per assumir la tasca que li ha estat encomanada: agilitzar l’administració i la reforma de la funció pública.

De Molné va posar en relleu que ha estat batlle de la secció civil i de menors i que ja col·labora com a assessora amb el ministeri encapçalat per Xavier Espot, motiu pel qual va destacar que coneix els dossiers. El cap de Govern va subratllar que ara fa un pas més en el compromís de servei públic.

Martí també va aprofitar per agrair la tasca de l’equip ministerial “en un moment en què cal estabilitat per a Andorra i continuar la modernització en diferents àmbits”. Així mateix va tenir paraules d’agraïment per a Jordi Alcobé per la seva dedicació i compromís amb el Principat durant els darrers cinc anys, una acció, va dir, que ha permès fer “un pas de gegant” cap a l’obertura.

El cap de Govern va destacar que el fet de nomenar una ministra per a funció pública i la reforma de l’administració és una mostra que aquests són “dos projectes majors” i va recordar que queden més de dos anys de mandat i que no es renuncia a cap dels compromisos, entre els quals es troba la reforma de la funció pública.

Cinca diu que Jover ha actuat dins de la legalitat

Després que es conegués que el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, és administrador únic d’una empresa, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va declarar ahir que “Jover no ha de donar explicacions per una qüestió que està perfectament dins de la legalitat”. En aquest sentit va defensar que el seu company de gabinet té “tot el dret del món” a ser accionista d’una societat i va remarcar que la seva situació no és incompatible amb la tasca a l’executiu. Cinca també va criticar les declaracions d’SDP sobre el cas, que considera impròpies de gent que fa temps que està en política, i va afegir que aquest és un nou intent per des­estabilitzar.