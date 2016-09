Gallagher es troba avui amb el Govern i amb el Consell General

L’arquebisbe secretari per a les Relacions amb els Estats del Vaticà –l’equivalent a un ministre d’Exteriors–, Paul Richard Gallagher, arriba avui al Principat, on visitarà el Govern i el Consell General, i demà, dia 8, presidirà la celebració eucarística amb motiu de la festa de la Mare de Déu de Meritxell, patrona del Principat. Durant la missa tindrà lloc la benedicció del nou cambril de la Mare de Déu i de la nova imatge, rèplica de la desapareguda en l’incendi de 1972. Aquest nou cambril ha estat projectat, coordinat i dirigit pel despatx d’arquitectura i enginyeria Pol, Nadal i Boix de Canillo, sota la promoció del bisbat d’Urgell, el Govern, el Comú de Canillo i el santuari-basílica de Meritxell. La ubicació del nou cambril en un punt concret de la nau té l’objectiu d’incorporar, d’una banda, la idea i funció del cambril tradicional del santuari vell, que es va cremar el 1972 i, de l’altra, vol respectar les relacions geomètriques i el disseny realitzat per l’arquitecte Ricard Bofill, que va preveure una planta amb lliure circulació i proximitat entre totes les seves parts.

A mitjan juny, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va visitar el Vaticà per preparar l’agenda de la visita, la de més rang de la Santa Seu que ha rebut mai el Principat.

Gallagher va néixer a Liverpool (Anglaterra) el 1954 i va ser educat al Col·legi de Sant Francesc Xavier a Woolton. Va ser ordenat sacerdot el 31 de juliol de 1977 a Liverpool, i va servir a Fazakerley abans de rebre cursos a la Pontifícia Acadèmia Eclesiàstica de Roma. Doctor en dret canònic, va entrar al servei diplomàtic de la Santa Seu el 1984. Ha ocupat càrrecs a Tanzània, l’Uruguai i les Filipines, a la secretaria d’Estat de la Santa Seu i al Consell d’Europa, a Estrasburg. Va ser nomenat nunci apostòlic a Burundi el 2004 i nunci a Guatemala el 2009 i a Austràlia el 2012. El 8 de novembre del 2014 el papa Francesc el va nomenar secretari per a les Relacions amb els Estats.

Per altra banda, el Comú d’Encamp posarà demà el Funicamp com a servei gratuït amb motiu de la festivitat de Meritxell. Així, de les deu del matí a les cinc de la tarda, el servei estarà a disposició dels usuaris. El giny estarà obert fins al pròxim 11 de setembre.