Gallaguer comencarà aquest dimecres la seva visita a Andorra trobant-se amb el Govern i el Consell General

Convidat per l'arquebisbe i copríncep d'Andorra i pel Govern del Principat, l'arquebisbe secretari per a les Relacions amb els Estats del Vaticà, Paul Richard Gallagher, visita Andorra aquests dimecres i dijous, amb motiu de la celebració de la Diada de Meritxell, dijous dia 8. Dimecres, Gallagher visitarà el Govern on mantindrà una entrevista amb el cap del Govern, Toni Martí, i, posteriorment, amb el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya. A continuació visitarà el Consell General, on mantindrà una entrevista amb el síndic general, Vicenç Mateu. El dia 8, Gallagher presidirà la Festa de la Mare de Déu de Meritxell, patrona del Principat, acompanyat pel copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i en el decurs de l’Eucaristia seran beneïts el nou cambril i la nova imatge de la Mare de Déu de Meritxell, coincidint amb el 40è aniversari del nou santuari.

L'arquebisbe secretari per a les Relacions amb els Estats del Vaticà, l'equivalent a un ministre d'Exteriors, Paul Richard Gallagher, arriba aquest dimecres al Principat, on visitarà el Govern i el Consell General, i dijous, dia 8, presidirà la celebració eucarística amb motiu de la Festa de la Mare de Déu de Meritxell, patrona del Principat. Durant la missa tindrà lloc la benedicció del nou cambril de la Mare de Déu i de la nova imatge desapareguda en l’incendi de 1972. Aquest nou cambril ha estat projectat, coordinat i dirigit pel despatx d’arquitectura i enginyeria Pol-Nadal-Boix de Canillo, sota la promoció del Bisbat d’Urgell, del Govern, del Comú de Canillo i del Santuari-Basílica de Meritxell. La implantació del nou cambril en un punt concret de la nau vol incorporar d’un costat la idea i funció del cambril tradicional del vell santuari, que es va cremar el 1972, i per l’altra, vol respectar les relacions geomètriques i disseny realitzat per l’arquitecte Ricard Bofill, que va preveure una planta amb lliure circulació i proximitat entre totes les seves parts.

A mitjan juny, el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va visitar el Vaticà per tal de preparar l'agenda de la visita, la de major rang de la Santa Seu que mai ha rebut el Principat. Gallagher va néixer a Liverpool (Anglaterra) el 1954 i va ser educat al Col·legi de Sant Francesc Xavier a Woolton. Va ser ordenat sacerdot el 31 de juliol de 1977 a Liverpool, i va servir a Fazakerley, abans de prendre cursos a la Pontifícia Acadèmia Eclesiàstica de Roma. Doctor en dret canònic, va entrar al servei diplomàtic de la Santa Seu el 1984. Ha ocupat càrrecs a Tanzània, Uruguai, Filipines, la Secretaria d'Estat de la Santa Seu i al Consell d’Europa a Estrasburg. Va ser nomenat com a nunci apostòlic a Burundi el 2004, nunci a Guatemala el 2009 i a Austràlia el 2012. El 8 de novembre de 2014 el Papa Francesc el va nomenar Secretari per a les Relacions amb els Estats.

La visita coincideix amb el 40è aniversari del nou Santuari de Meritxell. L’antic, engrandit en el temps del barroc, i la imatge de la Mare de Déu de Meritxell van patir un incendi el 9 de setembre de 1972 i van ser destruïts completament. Les autoritats andorranes van decidir bastir un nou santuari tot conservant i reparant l’original, més petit, que va ser inaugurat el 8 de setembre de l’any 1976, ara fa 40 anys, pel bisbe i copríncep d'aleshores, Joan Martí Alanís.