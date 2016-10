Higini Cierco compareix davant de la comissió BPA

Higini Cierco ha comparegut davant la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera. Ha arribat sis minuts abans d'hora, sol caminant i molt tranquil i ha avançat que no atendrà els mitjans de comunicació "ni ara ni a l'acabar". Cierco compareixia en qualitat de representant legal de la societat que ostentava la majoria del capital social de BPA, SA i President del Consell d'Administració amb anterioritat a la nota del FINCEN de data 10 de març de 2015, per tal de conèixer la valoració d'aquells que van ostentar la qualitat d'accionistes majoritaris de BPA abans de la nota del FINCEN, sobre la situació esdevinguda, tant pel que fa a la pròpia BPA, SA com pel que fa a la plaça financera andorrana.