Hollande defensa el reconeixement de les especificitats d'Andorra en l'acord d'associació

El president de la República Francesa i copríncep d'Andorra, François Hollande, ha assegurat, després de la reunió amb el cap de Govern, Toni Martí, que l'acord d'associació amb la UE és una gran oportunitat per al Principat i ha defensat que es permetin vies de transició i que es mantinguin les especificitats en els punts més difícils de la negociació. De la seva banda, Toni Martí ha celebrat les paraules del copríncep i, respecte al manteniment de l'Acord Duaner i dels avantatges en matèria de tabac, ha assegurat que s'està negociant per tal que els canvis no siguin a curt termini, tot i que "l'acord s'ha de mirar des del conjunt i no des del punt de vista del tabac".

