Hollande dóna suport a un acord que inclogui períodes transitoris

El president francès i copríncep d’Andorra, François Hollande, es va mostrar ahir partidari que l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea inclogui períodes transitoris i reconèixer d’aquesta manera les especificitats del Principat, si bé, igual que va fer dilluns el cap negociador de l’acord del Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE), va recordar que “la perspectiva és un acord d’associació”, amb tot el que això comporta.

Així ho va afirmar ahir després de rebre a l’Elisi el cap de Govern, Antoni Martí, i el síndic general, Vicenç Mateu, en una trobada que va servir per informar el copríncep del desenvolupament de l’agenda europea i de l’avançament de les negociacions per a l’acord d’associació.

Hollande, que va mostrar especial interès per la trobada que va mantenir Martí amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va recordar que l’accés al mercat interior europeu suposa per a Andorra “una oportunitat considerable” per l’activitat i les inversions que pot comportar. Tot i això, el copríncep francès va assegurar ser coneixedor que “hi ha punts difícils” que “caldrà discutir”.

En aquesta línia, el cap de Govern, que va agrair una vegada més “el ple suport a la negociació” expressat pel copríncep, va insistir que s’està en una etapa “molt important” d’una negociació cabdal per al futur del país i va incidir en el fet que tant Juncker, quan s’hi va reunir, com ahir Hollande han entès que “hi ha qüestions que Andorra defensa i té tot el dret a defensar”, sempre que siguin “raonables i raonades”.

Martí, que va lamentar que “a casa fem polèmiques quan a ulls del món se’ns respecta”, va insistir en “l’esforç que continuarà fent el Govern” per fer pedagogia d’aquest acord tant davant els grups parlamentaris com dels ciutadans per buscar el màxim consens possible i poder culminar una “feina que han anat fent els darrers anys els diferents governs”.

En aquest sentit, Martí va insistir que tots els esforços legislatius i l’aposta per anar cap a la transparència s’han fet per poder portar a terme aquest acostament a la UE i va destacar que no es parla únicament del tabac sinó també del fet que “joves andorrans no puguin treballar en un entorn europeu en condicions i alguns fins i tot hagin de renunciar a la nacionalitat, que les empreses andorranes no puguin exportar els serveis o que la comercialització dels productes del sector financer estigui penalitzada”.

Per tot plegat, i més enllà del pacte d’Estat, Martí va expressar la voluntat de reunir-se amb els presidents dels grups parlamentaris quan torni de la Cimera iberoamericana i Costa Rica per abordar aquest tema i les altres qüestions d’Estat que vulguin.

Pintat insisteix que l’acord duaner s’ha de mantenir

El president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, va defensar dilluns la integritat de l’acord duaner davant de Thomas Mayr-Harting, cap negociador de l’acord d’associació del Servei Europeu d’Acció Exterior amb Andorra, Mònaco i San Marino. Pintat, segons un comunicat, va reiterar la voluntat ine­quívoca del seu grup de “mantenir íntegre l’acord duaner” que Andorra té signat amb la Unió Europea (UE) i continua posant de manifest que espera que “es mantinguin totes les parts de l’acord duaner i que els mateixos principis que regeixen les negociacions amb Mònaco també ho siguin per a Andorra.” Pintat creu que el fet que “es parli de clàusules de transitorietat evidencia que es posa data de caducitat al model econòmic andorrà”. Davant la falta d’informació relativa a com quedaran recollides les quatre llibertats, Pintat va remarcar que “és impossible destacar aspectes positius o negatius de l’acord d’associació”, perquè actualment “no hi ha propostes concretes i pel que sembla avui en dia no estan sobre la taula”.

SDP critica que el Govern no s’avanci a la fi de l’acord duaner

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, i el secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles, van lamentar ahir que el Govern “està enganyant” en relació a l’acord duaner perquè assegura que es podrà mantenir però la realitat és que hi haurà d’haver renúncies. Per això el partit va criticar que no es faci res des de l’executiu per avançar-se i veure què comporta la fi d’aquest acord i al mateix temps valorar els avantatges que pot oferir l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). Naudi va remarcar que ara per ara s’està confonent la ciutadania i això pot fer que aquesta acabi votant en contra de l’acostament a Europa en el referèndum previst.

A banda de la tasca interna (que passa per unir les forces polítiques i fer pedagogia amb els ciutadans), SDP considera que també caldria que el Govern fes un esforç per assegurar una imatge de “país respectable” davant de tots els països que formen la UE. En aquest sentit va indicar que les actuacions dels ministres Jordi Cinca i Jordi Alcobé no hi ajuden i per això cal actuar per evitar problemes en el moment en què el Principat vulgui que se li reconegui alguna especificitat.

La formació considera que el privilegi del tabac s’hauria d’allargar el màxim de temps possible amb algun període transitori. Tot i així exposen que el Govern hauria d’haver previst la reducció d’ingressos i la reconversió del sistema que això comporta, al mateix temps que el sector comercial busca algun altre “ganxo”. També en la lliure circulació de persones s’aposta per un període transitori, tot i que en aquest cas la possibilitat “és més defensable” que en el tabac. Pel partit, tot això s’ha de compensar amb l’obertura estrangera.

SDP va reiterar que per prendre part en un pacte d’Estat cal que el Govern escolti totes les veus, un fet que no ha succeït. Per Naudi, les opinions que hi ha al país sobre els aspectes que afecten l’acord d’associació es podrien utilitzar com a elements a l’hora d’anar a negociar a Brussel·les.