Homologat el marc comptable per a les entitats del sistema financer

El Govern va aprovar ahir el decret pel qual valida el marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, de conformitat amb les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea (UE) i per Andorra.

Des de l’any 2008, amb la publicació del decret d’aprovació del Pla general de comptabilitat, tal com estipula la Llei de la comptabilitat dels empresaris, el model comptable referit als comptes anuals està subjecte a les normes internacionals de comptabilitat i les normes internacionals d’informació financera (NIC i NIIF). Aquest Pla general de comptabilitat és aplicable a la formulació dels comptes anuals de tots els empresaris i exclou explícitament les entitats bancàries i altres entitats operatives del sistema financer, les quals estaven subjectes al Pla comptable del sistema financer andorrà aprovat el gener del 2000.

Amb aquest decret, el Govern, a proposta de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), requerirà a les entitats operatives del sistema financer andorrà i els organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà que elaborin els seus comptes anuals individuals i consolidats per als exercicis financers que comencin a partir de l’1 de gener del 2017, de conformitat amb les normes internacionals d’informació financera de la UE.

El decret instrumentalitza un sistema específic d’incorporació de les Normes Internacionals d’Informació Financera que tinguin per destinatàries les entitats operatives del sistema financer andorrà i els organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà. Aquest sistema permet informar, mitjançant publicació al BOPA, de la regulació per la qual la UE adopta la Norma Internacional d’Informació Financera que es pretengui incorporar sense canvis al dret andorrà. Aquest sistema permet, si es considera oportú, adequar les normes a les especificitats del Principat i del seu sector financer, publicant també les modificacions pertinents en el BOPA per posar-ne en coneixement els subjectes obligats.

A aquests efectes s’ha creat un comitè tècnic, que té com a objectiu el manteniment del marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer i als organismes d’inversió col·lectiva. Té per funció l’anàlisi de les normes internacionals d’informació financera adoptades a la UE amb l’objectiu de determinar la necessitat i conveniència d’incorporar-les, amb els matisos que es requereixin, a l’ordenament jurídic andorrà.