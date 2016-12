Inaugurat el CAP de la Massana, que acaba la millora d’atenció primària

El cap de Govern, Antoni Martí, i el cònsol major de la Massana, David Baró, juntament amb el ministre de Salut, Carles Álvarez, i el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, van inaugurar ahir el centre d’atenció primària (CAP) de la Massana, que ocupa la planta baixa del nou edifici d’Els Arcs. Amb aquest es completa la renovació de la xarxa d’atenció primària. “S’acaben de reformar tots els centres i aquesta qüestió està resolta”, va explicar Álvarez.

El CAP de la Massana s’ubica en un espai de 195 m2 de superfície propietat del Comú i ha estat adequat per l’executiu, una actuació que ha comportat una inversió de 267.662 euros. Fins ara ocupava uns locals de lloguer i, per tant, amb les noves instal·lacions s’aconsegueix un estalvi per al Comú d’uns 30.000 euros l’any. Aquesta “era una despesa que teníem fixada a llarg termini i ara la podem passar a inversió per a la parròquia, que pot ser major”, va dir el cònsol major.

Per la seva banda, el cap de Govern va destacar que aquesta inversió s’ha fet seguint un “criteri d’utilitat”. Així, va posar en relleu que el CAP de la Massana rep 60 visites diàries, un 12% de les quals es fan a domicili.

Tant Baró com Martí van remarcar que el nou centre és fruit de la col·laboració entre administracions. De fet, el cap de Govern va defensar que en els darrers cinc anys no s’han tingut en compte colors polítics a l’hora de fer les inversions i es va comprometre a seguir “a les escoltes de les necessitats de cadascuna de les set parròquies” fins al final del mandat. Martí també va recordar que com a cap de Govern ha fet nous centres d’atenció primària a Ordino, a Andorra la Vella i a Sant Julià de Lòria. A més, el ministre de Salut va declarar que cal potenciar l’atenció primària a través dels centres de salut, que són una de les portes d’entrada a l’assistència sanitària.

El ministre de Funció Pública, “molt aviat”

El cap de Govern, Antoni Martí, va assegurar que la incorporació d’un nou ministre a l’executiu en substitució de Jordi Alcobé es preveu dur a terme en breu. “La intenció és que sigui molt aviat”, va dir el cap de Govern, que no va poder especificar si serà aquesta setmana o la que ve. Martí va declarar que l’executiu està treballant en aquesta qüestió i va especificar que si bé en la darrera ocasió que es va referir a la incorporació d’un ministre va dir que la tasca es portava a terme sense presses però sense pauses, ara “no hi estem posant més pauses sinó una mica més de presses”. Recentment, el cap de Govern va declarar que l’oferiment per ocupar la cartera d’Administració Pública “no s’ha fet a gaires persones”, ja que no és qüestió de proposar el ministeri “a tothom i a veure qui vol venir”. En aquest sentit va destacar que es tracta d’una cartera complicada que requereix un perfil adequat independentment “que hagi votat o no DA”, va remarcar.