Jover compagina el càrrec de ministre amb l’administració d’una empresa

Encara no fa quinze dies, en el programa La rèplica d’RTVA, el ministre d’Educació i secretari general de Demòcrates per Andorra, Èric Jover, es mostrava partidari de regular les incompatibilitats dels càrrecs públics, tot i que advertia que si es filava molt prim potser hi hauria dificultats per trobar persones que es volguessin dedicar a la política.

Segurament es tractava d’un avís per a navegants, tot i que és evident que el ministre parlava amb ple coneixement de causa de qui sap que podria estar incorrent en una incompatibilitat o en aquest cas, i igual que l’exministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, en una vulneració de la Llei del Govern de 15 de desembre del 2000, segons alguns juristes.

I és que, segons ha pogut conèixer aquest rotatiu, el titular d’Educació hauria estat compaginant el càrrec de ministre amb la tasca que li correspon com a administrador únic de l’empresa familiar, heretada del seu pare. Així es pot constatar al Registre de Societats, on Jover figura com a soci únic, és a dir amb el cent per cent de les accions, i administrador únic de l’empresa Representacions Jover SLU, dedicada, segons s’especifica en l’objecte social, a la “importació, exportació, representació, distribució i comercialització, al major i al detall, de productes alimentaris”.

Representacions Jover SLU, amb domicili a la urbanització Guem d’Escaldes-Engordany i coneguda principalment per la distribució de formatges, va ser inscrita al Registre de Societats el desembre del 1992 amb un capital social de tot just

6.000 euros, i té donat d’alta davant el Govern, amb el mateix nom, un comerç inscrit l’any 1999 amb el mateix objecte social que la societat mare.

El ministre d’Educació i secretari general de DA va ser donat d’alta com a soci i administrador únic de Representacions Jover SLU el 4 de setembre del 2014, una situació que, com a mínim fins la setmana passada, no havia canviat al Registre de Societats.

Aquest fet, segons han confirmat algunes de les fonts jurídiques consultades, seria contrari a les disposicions de la Llei del Govern, que en l’article 4, apartat 5, deixa ben clar que “els membres del Govern no poden contractar amb l’administració pública, ni ocupar càrrecs directius ni pertànyer a consells d’administració d’empreses privades que contractin amb l’administració pública, incloses les concessionàries de serveis públics, ni tampoc exercir activitats remunerades, siguin mercantils, industrials o professionals”.

En canvi, segons fonts properes a l’executiu, en el cas de Jover no es donaria ni una incompatibilitat ni cap vulneració de la Llei del Govern ja que només seria així en el cas que el ministre percebés una remuneració per càrrec societari o si l’empresa contractés amb l’administració o amb parapúbliques.

“No he rebut mai cap mena de remuneració”

El ministre d’Educació, Èric Jover, va aprofitar la celebració de Demòcrates per Andorra amb motiu del primer aniversari de les darreres eleccions comunals per negar rotundament que hagi incomplert la Llei del Govern. “És veritat que participo d’una societat, que en sóc accionista únic, administrador únic”, va assegurar Jover, que va precisar que “és l’empresa que van crear els meus pares i que de fet ja venia del meu avi, i que vaig decidir continuar per motius tant econòmics com emocionals”. Així mateix, el ministre, que va lamentar que se’l vulgui desgastar personalment i també al Govern, va assegurar que “no he tingut cap mena de remuneració d’aquesta societat”. A més a més, Jover va explicar també que, tot i que seria legal, no ha rebut mai tampoc dividends d’aquesta societat. En aquest sentit, el ministre va assegurar que mentre tingui la confiança del partit i del cap de Govern intentarà dedicar-se a

la seva feina, que és l’educació.