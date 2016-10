Joves DA i el FNJA impulsen un debat obert sobre l'abstenció

La secció jove de Demòcrates per Andorra (Joves DA) i el Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra (FNJA) organitzen aquest dissabte un debat obert per analitzar les causes que hi ha al darrera de l'abstenció entre els joves i millorar la resposta d'aquest grup de població a les convocatòries electorals. L'acte, que porta per títol 'Feu sentir la vostra veu!', començarà a les 5 de la tarda al parc Central, i compta amb la col·laboració del PS, SDP, Podem Andorra, Som Com Som, el CRES i el Comú d'Andorra la Vella.

L'activitat tindrà un format de debat obert moderat per Roger Padreny, del FNJA, i Jordi Ribes, de Joves DA i també membre del FNJA. Prèviament, cap a les 16.15 hores, l’organització ha previst una sessió de ping-pong a l’aire lliure. Per finalitzar l’acte, s’oferirà un petit piscolabis als assistents.

El debat s'ha organitzat arran dels resultats que es desprenen de l’estudi sobre la participació electoral elaborat pel Centre de Recerca Sociològica, que han generat preocupació entre col·lectius, organismes i entitats del país. La iniciativa compta amb la col·laboració del Partit Socialdemòcrata (PS), Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Podem Andorra, Som Com Som, el Centre de Recerca Sociològica (CRES), La Central-Servei de Joventut d’Andorra la Vella i el Comú d’Andorra la Vella.

Els impulsors de la proposta creuen necessari conèixer de primera de mà les causes de l’abstencionisme electoral entre els joves i actuar per tal d’impulsar un canvi de percepció a favor de la política i de la gestió pública. La principal preocupació és garantir la capacitat d’influència en el procés de presa de decisions amb l’objectiu de garantir que es recullin les demandes de la població jove.

D'altra banda, des de Joves Liberals d'Andorra s'ha fet públic un comunicat en què expliquen que no participaran en aquest acte en considerar que se'ls ha marginat des de l'organització a la vegada que denuncien l'excessiva politització del mateix per part de Demòcrates per Andorra.

En la nota Joves Liberals, explica que ha pres la decisió després que no s'hagin acomplert un seguit d'acords verbals. En concret, els Joves Liberals asseguren que tot i que des de l'organització se'ls hi havia donat temps per prendre una decisió fins al 4 d'octubre, els organitzadors ja van publicitar l'acte dilluns sense esperar que es reunís l'executiva dels Joves Liberals i sense incloure el logo d'aquesta formació en la publicitat de l'acte. Així mateix recorden que en cap moment han rebut cap invitació per escrit.

Malgrat tot, des de la formació s'assegura que hi haurà representants de Joves Liberals entre el públic assistent a l'acte.La secció jove de Demòcrates per Andorra (Joves DA) i el Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra (FNJA) organitzen aquest dissabte un debat obert per analitzar les causes que hi ha al darrera de l'abstenció entre els joves i millorar la resposta d'aquest grup de població a les convocatòries electorals. L'acte, que porta per títol 'Feu sentir la vostra veu!', començarà a les 5 de la tarda al parc Central, i compta amb la col·laboració del PS, SDP, Podem Andorra, Som Com Som, el CRES i el Comú d'Andorra la Vella.

L'activitat tindrà un format de debat obert moderat per Roger Padreny, del FNJA, i Jordi Ribes, de Joves DA i també membre del FNJA. Prèviament, cap a les 16.15 hores, l’organització ha previst una sessió de ping-pong a l’aire lliure. Per finalitzar l’acte, s’oferirà un petit piscolabis als assistents.

El debat s'ha organitzat arran dels resultats que es desprenen de l’estudi sobre la participació electoral elaborat pel Centre de Recerca Sociològica, que han generat preocupació entre col·lectius, organismes i entitats del país. La iniciativa compta amb la col·laboració del Partit Socialdemòcrata (PS), Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Podem Andorra, Som Com Som, el Centre de Recerca Sociològica (CRES), La Central-Servei de Joventut d’Andorra la Vella i el Comú d’Andorra la Vella.

Els impulsors de la proposta creuen necessari conèixer de primera de mà les causes de l’abstencionisme electoral entre els joves i actuar per tal d’impulsar un canvi de percepció a favor de la política i de la gestió pública. La principal preocupació és garantir la capacitat d’influència en el procés de presa de decisions amb l’objectiu de garantir que es recullin les demandes de la població jove.

D'altra banda, des de Joves Liberals d'Andorra s'ha fet públic un comunicat en què expliquen que no participaran en aquest acte en considerar que se'ls ha marginat des de l'organització a la vegada que denuncien l'excessiva politització del mateix per part de Demòcrates per Andorra.

En la nota Joves Liberals, explica que ha pres la decisió després que no s'hagin acomplert un seguit d'acords verbals. En concret, els Joves Liberals asseguren que tot i que des de l'organització se'ls hi havia donat temps per prendre una decisió fins al 4 d'octubre, els organitzadors ja van publicitar l'acte dilluns sense esperar que es reunís l'executiva dels Joves Liberals i sense incloure el logo d'aquesta formació en la publicitat de l'acte. Així mateix recorden que en cap moment han rebut cap invitació per escrit.

Malgrat tot, des de la formació s'assegura que hi haurà representants de Joves Liberals entre el públic assistent a l'acte.