Joves Liberals d'Andorra participen al congrés de la LYMEC

Joves Liberals d'Andorra (JLA) ha participat durant aquest cap de setmana, entre l'11 i el 13 de novembre, al congrés de la LYMEC (Joves Liberals Europeus) que s'ha dut a terme a la capital d'Estònia, Tallinn, segons informa la formació en una nota de premsa. La reunió ha celebrat els 40 anys de la LYMEC i ha servit per debatre com afrontar els canvis que internet està portant a la societat i, sobretot, l'ús que es fa de la informació personal per part de les grans corporacions tecnològiques. JLA ha participat en el certamen com a membre de ple dret, per primer cop, després que en el congrés de la LYMEC de la passada primavera, celebrat a Viena, s'acceptés la candidatura de Joves Liberals d'Andorra per formar-ne part. D'aquesta manera, JLA torna a ser present a l'òrgan que aglutina les seccions joves dels partits liberals europeus. Pel que fa al congrés d'aquest cap de setmana, JLA hi ha enviat a Toni Puig, tresorer dels Joves Liberals d'Andorra. Durant els tres dies s'han tractat diversos temes, com ara: els pressupostos de la LYMEC, prendre en consideració les candidatures d'altres seccions joves de partits liberals europeus que volen formar-ne part i estudiar les propostes dels assistents sobre esmenes i possibles canvis que es puguin introduir al reglament de la LYMEC. Tot i això, el tema central de la cita d'aquesta tardor ha estat internet i els seus efectes sobre la societat actual. Entre les decisions preses destaca la petició que les seccions joves faran als seus partits perquè lluitin per aconseguir que la Unió Europea defensi el dret a la privacitat i la protecció de dades dels seus ciutadans alhora que incentivi la recerca a Europa que permeti trobar solucions als reptes que internet i un entorn cada cop més tecnològic suposen per a la societat