Judith Pallarés demana sobre la contaminació d’Aigües d’Arinsal

La consellera general del grup parlamentari liberal Judith Pallarés ha presentat una demanda d’informació al Govern en relació a les causes de la contaminació produïda a l’empresa Aigües d’Arinsal, que en va provocar la clausura. L’executiu va indicar sobre aquesta qüestió que s’està a l’espera de l’informe que han d’elaborar tècnics francesos per determinar quines van ser les causes de la contaminació de la font.

Entre les demandes d’informació que també s’han presentat darrerament a tràmit hi ha la del conseller general del grup liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit, sobre el detall del retorn desglossat associat al Cirque du Soleil a títol enunciatiu i no limitatiu. Aquest mateix conseller ha entrat una demanda d’informació també sobre les despeses carregades al Govern o a Andorra Turisme referents al Cirque du Soleil.

Finalment, hi ha hagut també una demanda d’informació de la consellera general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Sílvia Bonet, perquè se li faci arribar la còpia completa de la simulació que la CASS ha realitzat per analitzar l’impacte econòmic que tindria la mesura d’allargar la baixa maternal a sis mesos.