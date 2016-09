La CE situa Andorra entre els països amb problemes de transparència

La Comissió Europea (CE) va emetre ahir un comunicat de premsa en què va informar de l’inici del treball per crear la primera llista comuna de la Unió Europea (UE) de jurisdiccions fiscals no cooperadores, tradicionalment conegudes com a paradisos fiscals. En concret, la CE ha inclòs Andorra en una llista de més de 40 territoris (on també hi ha el Brasil, Costa Rica, Barbados, Armènia, Marroc, Panamà, els Estats Units o els Emirats Àrabs) que podrien ser susceptibles de constar en la llista de paradisos fiscals de la UE, que s’ha de fer pública a final de l’any 2017. Aquesta quarantena de països tenen dues característiques comunes, segons la Comissió Europea: mancances en matèria de transparència i una tributació baixa.

Així, la CE ha presentat una avaluació prèvia de tots els països tercers, segons uns indicadors clau. A partir d’aquí, correspondrà als estats membres de la UE decidir quins països hauran de ser sotmesos a un examen més complet en els propers mesos per determinar amb exactitud “quins no juguen net en matèria de fiscalitat”. En aquest sentit, la Comissió Europea recorda que l’objectiu és publicar la llista definitiva de jurisdiccions no cooperadores a finals del 2017. Sobre aquesta qüestió, el comissari d’Assumptes Econòmics i Financers, Fiscalitat i Duanes, Pierre Moscovici, va assegurar ahir que “la UE es pren seriosament els seus compromisos de bona governança internacional i és lògic que esperem el mateix dels nostres socis internacionals. Desitgem mantenir converses lleials i obertes amb els nostres socis sobre qüestions fiscals que ens afecten a tots en la comunitat internacional. La llista de la UE serà la nostra eina per tractar amb països tercers que es neguin a jugar net”.

Segons explica la CE, els indicadors presenten informació “neutral” sobre cada país en funció de tres indicadors: vincles econòmics amb la UE, activitat financera i factors d’estabilitat. Entre els països que ocupen un lloc preeminent en aquestes tres categories després s’examina en funció d’indicadors de risc, com el nivell de transparència o l’ús potencial de règims tributaris preferents, els dos indicadors on es marca precisament Andorra.

No llista negra prèvia

Malgrat aquesta avaluació prèvia, la Comissió Europea va voler deixar molt clar que “no posa en qüestió els països tercers ni és una llista preliminar de la UE”. En aquesta línia, la CE insisteix que “els països poden figurar en els primers llocs del quadre d’indicadors per diverses raons, encara que no suposin una amenaça per a la base imposable dels estats membres”. Per tant, “es tracta d’ajudar els estats membres a decidir amb més precisió quins països han d’analitzar més detalladament des de la perspectiva de la bona governança fiscal”. Andorra és al quadre dels països tercers amb acords de transparència amb la UE juntament amb Liechtenstein, Mònaco, San Marino i Suïssa. Però d’aquests Andorra és l’únic que té marcat l’indicador de risc en matèria de transparència i en concepte de règims tributaris preferents.