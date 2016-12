La CEA considera que s’està cedint massa sobirania a la UE

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Xavier Altimir, va lamentar ahir que Andorra no està negociant un bon acord d’associació amb la Unió Europea. En una entrevista a ATV va afirmar que si l’acord final perjudica el Principat s’hi oposaran i va insistir que Andorra ja ha cedit a moltes pressions i que s’ha de saber dir prou. Altimir va expressar aquesta preocupació després de rebre els informes sobre el marc institucional elaborat pels experts que ha contractat la CEA, la Cambra i l’EFA, entre altres entitats, i que conclouen que Andorra estaria cedint massa sobirania i s’acceptaria una tutela i vigilància massa intenses de les institucions comunitàries.

Així, va afirmar que “podem estar acceptant tota un sèrie de condicionants de la Unió Europea que pràcticament ens porten a ser com un Estat membre, amb totes les obligacions i molt pocs drets”. Amb tot va assegurar que està a favor de l’acord d’associació, que fa costat al Govern i que si el critiquen és per preocupació. Altimir creu, però, que si l’acord no és bo no s’hauria de signar. “Tampoc crec que sigui obligatori”, va dir, i va afegir que “quan dues parts s’asseuen per negociar, si finalment volen acabar tancant el tracte han d’estar contentes totes dues”. A més va indicar que “evidentment que Andorra haurà de fer concessions, però per la poca informació que tenim de moment les ha fet totes”. Les línies vermelles de la CEA són mantenir l’acord duaner i la sobirania fiscal, no tocar el model social ni cedir en política exterior. Reclama ajuda en infraestructures aeroportuàries, s’oposa a la lliure circulació de persones i demana que el BCE avali la banca.