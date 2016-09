La comissió BPA vol la compareixença de Bartumeu i s’ajorna la de Cierco

La reunió de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, l’anomenada comissió BPA, va anar ahir per la via ràpida. De fet, la trobada va servir principalment per tancar un calendari de compareixences que previsiblement seguirà el següent ordre temporal: Bonaventura Riberaygua, Higini Cierco, Jaume Bartumeu i Antoni Martí.

En particular, de la reunió en qüestió –a la qual va retornar el conseller del grup mixt de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi– cal destacar-ne l’acord per demanar formalment la compareixença de l’excap de Govern i president d’SDP, Jaume Bartumeu, en qualitat però d’exadvocat dels germans Cierco, per exposar els contactes que públicament va avançar que havia mantingut amb el Govern demòcrata per advertir-los de les presumptes amenaces que van rebre els dirigents de BPA i que va denunciar davant de la Batllia qui va ser president del consell d’administració de l’entitat, Higini Cierco. Segons fonts de la comissió, malgrat que no es fixarà una data fins a tenir la resposta de Bartumeu, la voluntat és que aquesta compareixença es dugui a terme a principi de novembre i sempre abans de la compareixença del cap de Govern, Antoni Martí, de qui ahir també es va rebre la carta en què es posa a disposició de la comissió per donar les explicacions escaients, petició que va ser acceptada.

Mentrestant, ahir al matí, uns minuts abans de començar la comissió especial, Higini Cierco va trametre una carta al seu president, Ladislau Baró, en què manté el seu compromís de comparèixer davant dels consellers generals però demana que sigui la segona quinzena d’octubre pels esdeveniments judicials que es poden donar com a conseqüència de la seva declaració davant de la batlle Canòlic Mingorance, en què va denunciar coaccions i amenaces de comandaments policials espanyols: “Em mantinc en la voluntat de comparèixer davant la comissió especial, com vaig manifestar anteriorment. No obstant, i davant els canvis d’escenari haguts en els darrers temps i el context de caràcter judicial que han pres alguns, em permeto plantejar la proposta de traslladar la meva compareixença a la segona quinzena d’octubre, esperant que llavors l’evolució de la situació actual em permeti comparèixer amb totes les garanties que requereix el fet d’haver posat en coneixement de l’autoritat judicial determinats fets i informacions que potser poden ser també d’interès per als membres de la comissió”, assegura en la missiva.

Mentrestant, la compareixença que sí que té data és la del membre del consell d’administració de BPA i representant dels accionistes minoritaris, Bonaventura Riberaygua, que es durà a terme dimarts que ve, 20 de setembre. En aquest cas, tal com ja va explicar el BonDia a principi de juliol, Riberaygua ja va deixar clar que la seva compareixença seria a títol personal, perquè considera que no es pot atribuir la qualitat de representant dels accionistes minoritaris per dues circumstàncies. La primera, el decret del març del 2015 en què es va suspendre provisionalment el consell d’administració de l’entitat amb el consegüent nomenament d’administradors provisionals mancomunats per l’Institut Nacional Andorrà de Finances i, la segona, que a partir de l’abril de l’any passat un percentatge important dels referits accionistes minoritaris van exercitar el dret de separació que regula la llei de societats anònimes.