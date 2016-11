La despesa en càrrecs de relació especial es redueix un 20% en 9 anys

La despesa que els comuns destinen a càrrecs de relació especial s’ha reduït de forma important en els darrers nou anys. En global, les corporacions han vist disminuir aquesta partida un 19,8% des del 2007. Així, aquest concepte ha passat de suposar un import de 89.875 euros mensuals l’any 2007 a un total de 72.089 euros aquest exercici, xifra que suposa un estalvi de 17.786 euros al mes. Cal destacar que en aquestes dades no s’hi ha comptabilitzat la despesa efectuada pel Comú de Canillo ja que la corporació només ha facilitat el cost corresponent al 2016 (que oscil·la entre 2.000 i 2.900 euros mensuals).

Amb aquestes xifres a la mà es pot concloure que els comuns han passat de satisfer 14.979 euros mensuals nou anys enrere a 12.014 euros. La disminució de la despesa en aquest concepte durant aquest període, però, també té alguna excepció. Es tracta d’Andorra la Vella, que creix un 101,9% en pressupost de càrrecs de relació especial. Així, l’any 2007 destinava 8.694 euros a cobrir quatre contractacions (un suport d’activitats a El Llamp, el director de Joventut i Participació Ciutadana, el director de Protocol i Comunicació i un suport tècnic esportiu). Avui, la despesa és de 17.556 euros mensuals. Cal destacar que en aquests imports no hi ha comptabilitzats ni l’interventor ni el secretari.

L’altra parròquia que experimenta un increment és Ordino, en un 43,7%. El 2007 hi havia tres contractes de relació especial (intervenció, una assessoria d’Urbanisme i una assessoria de l’escola bressol), que pujaven a 5.133 euros mensuals, mentre que aquest any el cost és de 7.375 euros (secretària i intervenció). Des del Comú d’Ordino es va destacar, però, que ni la secretària ni l’interventor es poden considerar càrrecs de relació especial ja que no es regeixen per la Llei de la funció pública sinó per l’ordinació de funcionament dels comuns i la Llei general de finances públiques, respectivament.

La resta de comuns han vist minvar la despesa en càrrecs de relació especial. En el cas d’Escaldes-Engordany baixa un 26,4%, passant de 22.467 euros mensuals el 2007 (assessor i directora d’Urbanisme, assessor jurídic, assessor de comunicació, directora de Cultura i Turisme, assessora de disseny gràfic, director d’informàtica i interventora) a 16.520 (directora d’Urbanisme, assessora de comunicació, assessora de disseny gràfic, director d’informàtica, interventora i assessora de fotografia) aquest 2016. Per la seva banda, el Comú de la Massana redueix la despesa un 31,5%. Passa de destinar-hi 17.675 euros (hi havia nou càrrecs de relació especial) a 12.100 euros al mes (la directora de Medi Ambient, el director de Finances, el director de Via Pública, la responsable de comunicació i el director de l’Escola de Música de les Valls del Nord, un càrrec mancomunat amb Ordino).

Quant a Sant Julià de Lòria, la corporació no disposa de dades de l’exercici 2007. Si comparem, però, la despesa en aquest concepte feta el 2016 en relació al 2011, veiem que ha disminuït un 37,6%. Així, s’hi destinava 18.496 euros (la secretària general, l’interventor, l’assessora jurídica i l’assessor d’Urbanisme) i ara el cost és d’11.538 euros (secretària general, interventor i assessor d’Urbanisme).

Per últim, Encamp ha rebaixat aquesta partida un 60%. Si el 2007 hi destinava 17.410 euros al mes (assessora de Finances, assessor de comunicació i protocol, assessora de serveis generals, assessor d’Obres i Urbanisme, assessora del departament de Social, assessor del centre esportiu del Pas de la Casa i assessora de Promoció i Turisme), ara n’hi adreça 7.000 (assessor de Recursos Humans, assessor d’Aparcaments i Via Pública i l’assessor de Recursos Humans encarregat de realitzar l’organigrama de personal). L’exercici en què els comuns van invertir més diners en aquest concepte va ser el 2011.