La Massana aprova el pressupost amb un 28% més en inversió

El Comú de la Massana va aprovar ahir per unanimitat, en sessió de consell, el pressupost per a l’exercici 2017, situat en 12.479.290 euros. “Es tracta d’un pressupost equilibrat i eficient, en què continuem fent un esforç destacat en la reducció de la despesa corrent i que alhora ens permet augmentar la inversió”, va afirmar el cònsol major, David Baró, alhora president de la comissió de Finances.

La partida d’inversió creix un 28% respecte al 2016 fins a situar-se en 1,9 milions d’euros. A més, també cal tenir en compte que es portarà a terme una recompra de participacions preferents de la societat EMAP SAU per valor d’1,5 milions d’euros.

Entre les inversions previstes cal remarcar l’eixamplament de la carretera secundària de Sispony en un revolt molt pronunciat a l’entrada del poble, sota el cementiri. També es continuarà amb la campanya de renovació de voreres, la millora dels equipaments i el manteniment del mobiliari urbà. Per contra, la despesa corrent continua a la baixa, concretament un 0,67% per sota de l’exercici anterior. El que creix és la previsió dels ingressos corrents, en un 3,41%. Per fer el càlcul s’ha tingut en compte l’actualització de dades del cens i el cadastre.

Mentrestant, la projecció de l’endeutament per al 31 de desembre del 2017 és d’11,1 milions d’euros, una xifra que queda molt lluny dels 43 milions del 2012; és a dir, un 74% menys que abans de l’operació de venda d’accions i un 42% menys que després de realitzar-se aquesta operació. En els darrers exercicis, l’endeutament està seguint una evolució negativa i s’ha reduït més

d’1,5 milions per any.

Vot a favor de l’oposició

El conseller de la minoria, Albert Esteve, va votar a favor del pressupost, però va voler matissar que s’hauria de destinar una partida superior a inversió i va destacar positivament els principis de prudència, contenció i sostenibilitat amb què s’ha elaborat. D’altra banda, en la mateixa sessió també es va presentar la liquidació provisional de comptes a 30 de setembre del 2016. El resultat provisional és d’un superàvit de 2,3 milions d’euros. Es preveu que l’exercici tancarà amb superàvit, però la xifra projectada ajustada serà una mica inferior, d’1,6 milions, ja que encara falta liquidar diversos treballs. El cònsol major va tancar la sessió desitjant bones festes i remarcant aquest primer any de mandat comunal, del qual va destacar l’harmonia amb què treballen majoria i minoria, “cosa que permet treballar amb agilitat i ser resolutius per tirar endavant projectes”.