La mesa del Congrés ‘maquilla’ les preguntes sobre les pressions a BPA

A finals d’agost, el diputat del grup parlamentari del PSOE i portaveu d’aquest grup a la comissió d’Interior, Antonio Trevín, va registrar al Congrés quatre preguntes en relació a les presumptes coaccions i amenaces per part de comandaments policials espanyols denunciades per Higini Cierco en la seva compareixença davant la batlle Canòlic Mingorance.

No obstant, aquestes interpel·lacions no van ser acceptades d’entrada i des de la mesa es va fer un requeriment d’aclariment, un tràmit que ha acabat amb una reformulació de les preguntes plantejades pel diputat suavitzant tant l’exposició de motius com el mateix enunciat de les interpel·lacions, que ara sí que han estat acceptades a tràmit per la mesa.

Així consta en la mateixa pàgina web del Congrés dels Diputats espanyols, on es pot seguir el tràmit de la iniciativa presentada pel diputat del grup socialista, que el juliol passat ja va registrar una petició per crear una comissió d’investigació per “depurar responsabilitats per l’activitat policial durant el mandat del titular d’Interior”, i a la qual l’executiu espanyol haurà de donar resposta per escrit com a molt tard el 21 d’octubre vinent.

Així, en la reformulació de les preguntes, Trevín, que en l’exposició de motius de l’escrit original lamentava que “una vegada més el ministeri d’Interior sigui l’encarregat de portar les relacions d’Espanya amb Andorra sense que la diplomàcia espanyola tingui res a dir o no consti que hagi dit res”, es limita a recordar que des de l’any 2012 han aparegut als mitjans de comunicació informes que s’han demostrat falsos, presumptament fabricats per un grup de policies conegut com la “policia política” del ministeri d’Interior, i que a part d’aquest grup hi ha la sospita que una sèrie de responsables governamentals participarien en aquestes pràctiques.

Un cop exposat això, Trevín, que en el primer escrit esmentava noms i càrrecs dels presumptes responsables d’aquestes actuacions, fa referència a informacions aparegudes als mitjans de comunicació sobre BPA i Banco Madrid destacant-ne la gravetat, que justificaria “un ràpid aclariment” per part de l’executiu espanyol, i passa a formular les preguntes.

Concretament, i sempre amb el mateix format, el diputat socialista pregunta al Govern espanyol per si porta a terme alguna actuació per investigar les actuacions denunciades per Higini Cierco en relació al director adjunt de la policia nacional espanyola, l’agregat d’Interior de l’ambaixada d’Espanya a Andorra, el secretari d’Estat de Comerç i el cap del gabinet del president Rajoy.