“La pèrdua d’Alcobé és molt significativa perquè era un dels membres fundadors i un dels pilars”

El president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró ha valorat la dimissió irrevocable, per part de l’exiministre Jordi Alcobé, com “una pèrdua molt significativa perquè era un dels membres fundadors del partit i un dels pilars”. Segons Baró, la decisió d’Alcobé referma “l’estabilitat” del projecte polític de DA, atès que “en Jordi ha posat per davant el projecte polític a la seva presència al Govern”.

Tot i això, el president del grup parlamentari demòcrata també ha manifestat que “aquests són cops que s’acusen”, ja que a aquesta dimissió cal sumar-hi la de la consellera general Meritxell Mateu. Dues baixes que, segons Baró, vénen derivades d’un mateix punt de partida, BPA. En aquest sentit, el president del grup ha recordat que “aquesta està sent una legislatura atípica, sobretot derivada pels efectes de la crisi BPA”.

D’altra banda, Baró ha fet referència a les dues possibilitats que té actualment el cap de Govern, Toni Martí, per tal de suplir la baixa de Jordi Alcobé. Segons Baró, les dues opcions passen per “assignar les carteres a altres ministeris, o bé triar un altre ministre, tot i que l’ha de prendre el cap de Govern”, malgrat que Baró s’ha mostrat més partidari de la segona opció”.