La plataforma de funcionaris diu que la renúncia d’Alcobé “arriba tard”

Malgrat no haver pogut abordar encara la qüestió amb calma, des de la Plataforma Sindical de Funcionaris s’ha celebrat la dimissió irrevocable del ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, anunciada dissabte, en plena setmana de vacances escolars de Tots Sants.

“Des de la plataforma no podem estar res més que contents després d’haver demanat en dues ocasions al cap de Govern que acceptés la renúncia del ministre”, assegurava ahir el secretari general del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) –un dels vuit sindicats que conformen la plataforma–, Gregori Guiérrez, que afegia però que “la dimissió s’hauria d’haver produït fa un mes, quan el ministre va reconèixer que havia simultaniejat el càrrec amb feines per a Banca Privada d’Andorra”.

Així mateix, Gutiérrez va destacar que ara des de la plataforma s’està a l’espera de conèixer quin serà el seu nou interlocutor per a la reforma de la funció pública, i de saber si continuaran parlant amb la persona que fins ara ha assessorat Alcobé en la matèria, però del que sí que es va mostrar del tot convençut és que “la negociació serà més amena i menys tensa” sense el ministre.

En una línia similar es va manifestar el president de l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) i portaveu de la plataforma, Joan Torra, que va insistir que Alcobé “hauria d’haver marxat des del primer moment que va reconèixer l’incompliment de la llei per fer-ho com un senyor” i no marxar tants dies després, que “sembla que marxi amb la cua entre les cames per por que puguin sortir més coses”.

Així mateix, Torra, que es va mostrar convençut que el cas d’Alcobé demostra que “no és cert el que diuen que passa primer el projecte que les persones”, va retreure que el ja exministre no hagués fet cap pas per solucionar l’error en la Llei del pla de pensions que provoca que el que aporten al pla prop de 400 treballadors públics amb més de 25 anys d’antiguitat no acabi repercutint al moment de jubilar-se als 65 anys.

En aquest sentit, Torra, que va recordar que fa un any es va trametre una carta al cap de Govern exposant aquest problema i que “encara no han respost”, va recordar que els membres dels cossos especials es poden prejubilar als 55 anys i percebre una pensió ja estipulada o fer-ho obligatòriament als 60 i va insistir en la necessitat de modificar la llei perquè aquestes pensions es puguin incrementar amb el capital aportat al pla de pensions.

D’altra banda, des del Sindicat Andorrà de Treballadors, el secretari general, Guillem Fornieles, va valorar també la renúncia d’Alcobé tot i que va recordar que “el ministre Jordi Cinca encara continua al Govern”. En aquest sentit, Fornieles, que va destacar que “el cap de Govern ha de saber quins companys de viatge escull”, va assegurar que casos com el d’Alcobé o del titular de Finances amb els papers de Panamà “són només la punta de l’iceberg”, i va recordar que “en aquest país estan passant coses que en qualsevol altre país del nord d’Europa ja haurien comportat dimissions i la intervenció de la justícia”.

La renúncia del titular d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions va generar reaccions oposades des de les formacions polítiques, si bé tots els partits de l’oposició van coincidir a qualificar-la d’“inevitable”. Així, des del PS, a través d’un comunicat, es va lamentar que la renúncia “arriba molt tard”, així com que ho fa “gairebé d’amagat”.

En aquesta línia, la formació retreu a l’executiu demòcrata que “reacciona tard, igual com en altres temes”, i la “mala gestió” de tota la crisi. A més, es critica també el fet que no hi hagi hagut un “reconeixement dels errors comesos en la gestió de la crisi”.

Des del grup liberal, a través del conseller general Ferran Costa, es va “aplaudir” la “decisió del ministre Alcobé, que ja fa més de vint dies va posar el seu càrrec a disposició del cap de Govern”. Tot i això, la formació va lamentar la inacció del cap de Govern, que “ha mantingut en una situació insostenible el ministre”, fet que demostra “la incapacitat de Martí de prendre decisions bones per al país” i alhora “ens qüestionem si està capacitat per gestionar el país amb els reptes que té al davant”, segons va assegurar Costa.

Per la seva part, des de Socialdemocràcia i Progrés es va assegurar que “els fets representen la crònica d’una dimissió anunciada” i es va lamentar que hagin hagut de passar tants dies perquè el cap de Govern acabés entenent que no podia tenir al seu gabinet un ministre que ha incomplert de forma manifesta, ja que ha estat reconegut per ell mateix, la Llei del Govern.

Des del grup parlamentari demòcrata, el president, Ladislau Baró, va valorar la renúncia d’Alcobé com “una pèrdua molt significativa perquè era un dels membres fundadors del partit i un dels pilars”. Segons Baró, la decisió d’Alcobé referma “l’estabilitat” del projecte polític de DA, atès que “en Jordi ha posat el projecte polític al davant de la seva presència al Govern”.

Tot i això, el dirigent del grup demòcrata també va manifestar que “aquests són cops que s’acusen”, ja que a aquesta dimissió cal afegir-hi la de la consellera general Meritxell Mateu. Dues baixes que, segons Baró, vénen derivades d’un mateix punt de partida, BPA. En aquest sentit, el president del grup va recordar que “aquesta és una legislatura atípica, sobretot derivada pels efectes de la crisi BPA”.

També des de l’executiva de la formació taronja es va voler donar suport a Alcobé. El secretari d’organització, Esteve Vidal, va destacar “l’honestedat del ministre renunciant al càrrec, per no perjudicar el projecte polític i el Govern”.

Així mateix, el dirigent demòcrata, que va agrair la tasca del ministre tant en l’anterior legislatura com en aquesta, va insistir que “el senyor Alcobé ha comès un error i ha dimitit, té una conducta honesta i irreprotxable; m’agradaria pensar que la resta de polítics farien el mateix”.

Jordi Alcobé va presentar divendres passat al vespre la seva “dimissió irrevocable” al capdavant del ministeri d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions i dissabte la va fer pública, segons va explicar el mateix dirigent en roda de premsa a la seu del Govern, acompanyat d’Antoni Martí, que en va destacar “el sentit d’ètica i responsabilitat”. Alcobé va agrair “la confiança” del Govern i de tot l’equip ministerial, però va afirmar ser “conscient que el debat generat per l’acabament d’una activitat iniciada abans de ser nomenat ministre perjudica el dia a dia de l’acció de govern”.