La UE es mostra oberta a buscar solucions transitòries per a les particularitats d'Andorra

El cap negociador de l'acord d'associació del Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE) amb Andorra, Mònaco i San Marino, Thomas Mayr-Harting, ha assegurat que la lògica del mercat interior diu que no hi pot haver derogacions permanents, és a dir, que Andorra no pot quedar-se amb les llibertats limitades per sempre, “però sí reflexionar sobre possibilitats transitòries”. Així ho ha explicat durant la visita de la seva delegació al Principat en què s'ha parlat, entre altres qüestions, sobre les especificitats que Andorra vol preservar en matèria de lliure circulació de mercaderies com les franquícies comercials i la situació especial del tabac fora del règim d'unió duanera. En aquest sentit, el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha assegurat que la UE s'ha mostrat oberta a escoltar les propostes de solució que pot aportar Andorra, i destaca “la necessitat de trobar un equilibri entre les oportunitats de futur que pot oferir l'acord d'associació i que la transformació la puguem fer amb bones condicions, i sigui assumible per al conjunt de l'economia andorrana”.

La delegació del cap negociador de l'acord d'associació del Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE) amb Andorra, Mònaco i San Marino, Thomas Mayr-Harting, s'ha reunit aquest dilluns amb el Govern per parlar de la lliure circulació de mercaderies, i la posició d'Andorra per mantenir les especificitats en qüestions com les franquícies comercials i la situació especial del tabac fora del règim d'unió duanera. Mayr-Harting s'ha mostrat obert a escoltar les possibles solucions que pot aportar el Principat, però creu que “la lògica del mercat interior diu que no hi pot haver derogacions permanents, però sí reflexionar sobre possibilitats transitòries”, considerant que el Principat no pot quedar-se amb les llibertats limitades per sempre.

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha destacat “la necessitat de trobar un equilibri entre les oportunitats de futur que pot oferir l'acord d'associació i que la transformació la puguem fer amb bones condicions, i sigui assumible per al conjunt de l'economia andorrana”. A més, ha afegit que “hi ha presa de consciència clara de la UE per trobar solucions a la problemàtica de les franquícies comercials i el tabac, de la mateixa manera que Andorra va evolucionant el seu plantejament”.

Sobre les solucions transitòries, Saboya ha dit que encara és d'hora per parlar de la solució específica per a cada sector, i que ara convé que hi hagi una bona comprensió entre les dues parts sobre la sensibilitat de la temàtica, que ha assegurat que existeix. A més, ha afegit que “no serà obstacle perquè Andorra busqui el seu futur en un entorn que permeti desenvolupar-se econòmicament en sectors que no són presents”.

El ministre ha recordat que l'essencial és salvaguardar la substància de l'acord duaner per incorporar-lo dins l'acord d'associació, i ha especificat que “hem de ser capaços d'analitzar tots els capítols de l'1 al 24 (productes agrícoles) per mirar si hi ha possibilitats de desenvolupament dins algun d'ells”.

Després de la reunió ministerial, la delegació europea s'ha reunit amb els representants dels diferents agents econòmics i socials d'Andorra, que han pogut escoltar de primera mà els detalls sobre l'acord d'associació i com avancen les negociacions.