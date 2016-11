La Ustcee critica que no se’ls informi de la llei de la funció pública

La Unió Sindical de Treballadors del Comú d’Escaldes-Engordany (Ustcee) lamenta que el Govern no els tingui informats sobre la reforma de la Llei de la funció pública. La presidenta de l’entitat, Aurora Baena, va recordar que l’anterior junta va enviar una carta al secretari d’Estat de la Funció Pública, Joan Blasi, que mai va ser contestada. Per aquest motiu ara tornaran a demanar la seva participació en aquesta modificació i en el cas que la situació es mantingui com fins ara se sol·licitarà als sindicats que hi prenen part que els mantinguin al corrent.

Per Baena, poder-hi participar seria un exercici de transparència. En aquest sentit va remarcar que els sindicats no són entitats agressives en relació amb les administracions. “Cal desdemonitzar els sindicats i deixar-los de veure com un enemic sinó com un aliat”, ja que són organitzacions “constructives”. Des de l’associació que representa els treballadors de la corporació escaldenca es viu aquesta modificació de la llei “molt expectants” ja que tenen por que les retallades que es van fer de forma puntual arran de la conjuntura econòmica s’acabin consolidant. Així va assenyalar que se’ls ha congelat un any més la gestió de l’acompliment, ja que “està bloquejada a nivell nacional”. En reunions amb el conseller de Recursos Humans del Comú d’Escaldes-Engordany se li ha traslladat com a sindicat que, veient la millora de l’economia, invertir en personal també és necessari, una reivindicació que el conseller els ha assegurat compartir.

Per altra banda, amb la resta de sindicats dels comuns, l’entitat vol recuperar el projecte de crear una plataforma d’associacions de treballadors de les corporacions. Remarquen que això permetria donar-se suport mutu i oferiria més credibilitat i força a l’hora de parlar amb els diferents interlocutors, ja que “no és el mateix 100 afiliats que 300”. Així, aquesta unió també hauria de facilitar la creació de sindicats en els comuns que avui no en tenen. Aquest és un vell projecte que mai va arrencar i ara es vol tornar reprendre. L’entitat ja va avisar que no serà un objectiu que es pugui materialitzar a curt termini.

Protocol de relacions que fixi com procedir

La Ustcee està treballant per disposar a mitjà termini d’un protocol de relacions amb la corporació, tal i com té el Sitca a Andorra la Vella, que estableixi com s’ha de procedir. Aquest fixaria quins recursos comunals té el sindicat al seu abast, els sistema jeràrquic de comunicació, un espai per a dur-hi a terme la seva activitat així com les hores que tenen els membres del comitè executiu per a la realització de la tasca de representació dels assalariats, que avui són quatre al mes. Tot això es fa avui de mutu acord entre les parts però la intenció és que estigui recollit en un document perquè també contribueixi a normalitzar la seva funció.