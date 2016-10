La utilització del nom del país com a marca s’obre als no-residents

Amb el doble objectiu d’adequar-lo a les necessitats actuals i de protegir els productors agroalimentaris nacionals, el consell de ministres va aprovar ahir una modificació del reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat, segons van explicar la secretària d’Estat de Turisme i Comerç, Neus Soriano, i el director d’Agricultura, Landry Riba.

D’aquesta manera, i després de constatar que “avui dia no és operatiu i que fins i tot és contrari a l’obertura econòmica”, segons va explicar Soriano, amb la modificació s’elimina la restricció als no-residents per a la utilització de la marca verbal Principat d’Andorra o Andorra. I és que, fins ara, si una empresa o una franquícia forana volia utilitzar el nom del país en la seva marca havia de cedir la titularitat d’aquesta a un resident perquè el Registre de Marques acceptés la sol·licitud.

Així mateix, va continuar Soriano, amb la modificació reglamentària s’elimina també l’obligació que l’ús del nom del país en marques o noms d’empreses o societats hagi d’anar acompanyat de com a mínim dues paraules, un fet que podria perjudicar, fins i tot, la mateixa marca. D’aquesta manera, segons l’exemple que va posar la secretària d’Estat de Turisme i Comerç, amb el reglament vigent “no es podria utilitzar la marca Nike Andorra, sinó que s’hi hauria d’afegir una segona paraula, com Nike Esport Andorra”, una possibilitat que sí es podrà permetre un cop entri en vigor la modificació del reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat, que és de l’any 2000.

D’altra banda, i per complementar “els esforços per donar visibilitat als productors alimentaris artesanals d’Andorra”, la modificació del text preveu una restricció en l’ús del nom, l’escut o la bandera del país en productes alimentaris.

En aquest sentit, Riba va explicar que actualment és possible importar un producte d’un país veí i etiquetar-lo al país, o fins i tot que ja vingui etiquetat de fora, i que porti algun dels signes d’Estat com a element de marca, amb la confusió que pot generar això entre els consumidors. Per aquest motiu, amb la modificació del reglament es vincula el permís per obtenir l’ús d’un signe d’Estat com a element de marca al fet que el producte concret compleixi les regles del certificat d’origen preferencial andorrà que atorga la duana.

Ajudes ramaderes

D’altra banda, el consell de ministres va acordar els ajuts per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals a les ovelles transhumants per un total de 123.644 euros, import que es distribuirà entre els titulars de cinc explotacions agràries diferents, segons va precisar el ministre portaveu. Jordi Cinca va destacar que aquestes ajudes completen els ajuts per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya que el Govern va atorgar el mes de setembre passat per un import d’1.038.442 euros.

L’executiu, a proposta del titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va acordar també l’adjudicació, a l’empresa Dipsa SL i per un import de 148.750 euros, de l’adquisició d’armilles parabales destinades al departament de Policia.