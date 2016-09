L’abstenció es concentra en les persones joves i nascudes a Andorra

Des del 2009 fins al 2015, la població amb dret a vot ha crescut un 23,7% (4.811 persones). Tot i així, el nombre de votants en les últimes cinc eleccions s’ha mantingut estable. Això porta a concloure que el volum d’abstencionistes gairebé s’ha duplicat i, si abans eren 5.000 electors els que no exercien el dret a sufragi, en els darrers comicis la xifra es va disparar fins a 9.800. En altres termes, l’abstenció ha passat del 24,7% al 39,2%. El departament d’Estadística ha elaborat un estudi sobre aquest fenomen en aquest període concret. De les dades s’extreu que el perfil de les persones que no van a votar són els joves i els nascuts a Andorra.

El coordinador del departament d’Estadística, Enric Ripoll, va destacar però que no es tracta d’una qüestió d’edat sinó que el que es viu en els darrers anys és un canvi generacional, ja que els que es van abstenir en complir els 18 anys ho han continuat fent de grans. Així, en les eleccions generals del 2009, l’abstenció en el tram de 18 a 20 anys i de 21 a 29 anys va ser del 37,6% i el 38,9%, respectivament. En les del 2011 va créixer a 39,2% i a 40%, mentre que en els darrers comicis del 2015 les persones que no van votar van representar el 49,2% i 50,8% d’aquestes dues franges, i també es va disparar l’abstenció entre els 30 i 34 anys, que va ser del 42,5%. Aquesta tendència també es detecta en les comunals. A banda, es registra una elevada abstenció en els majors de 85 anys (que ha crescut del 60,2% al 65,6% des del 2009) i en el cas de les comunals s’ha ampliat fins a la franja de 76 a 85 anys (amb abstencions al voltant del 37%).

Quant al país de naixement, un fet destacable és que la participació en els comicis és més gran entre els que han nascut a fora que entre els que han obtingut la nacionalitat per naixement. Un exemple són les eleccions generals del 2015, en què no van anar a votar un 36,2% dels nascuts al Principat per un 31,7% dels nascuts a fora. Així mateix, es registra que els votants nascuts al Marroc i França tenen un comportament més abstencionista, mentre que els nats a Espanya i Portugal voten més que la mitjana. A més hi ha una lleugera diferència entre els homes i les dones, i són aquestes darreres les que participen més en les eleccions (en les generals del 2015 l’abstenció entre els homes va ser del 35,4% i entre les dones, del 33,4%).

L’informe assenyala que durant el període estudiat les persones no han variat el seu comportament i, per tant, els votants continuen exercint aquest dret mentre que els abstencionistes no.

Per altra banda, s’ha analitzat la participació per parròquies. Les que presenten més abstenció són les més poblades, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany (en les generals del 2015 va arribar al 41,1% i al 35,3%, respectivament). A la banda oposada hi ha Ordino (23,7%) i Canillo. Cal destacar també que l’abstenció és lleugerament més elevada en les eleccions comunals que en les generals.

La subsíndica, Mònica Bonell, va destacar que els resultats dels treballs encarregats pel Consell General han de fer reflexionar els representants i els partits polítics i han de fer emprendre accions per revertir la tendència.

Un 31% dels enquestats diu que no va votar perquè es trobava fora del país

El 31,2% dels enquestats en l’estudi encarregat al Centre de Recerca Sociològica (CRES) sobre l’abstenció a Andorra assegura que no ha votat en alguna de les eleccions que hi ha hagut des del 2007 perquè era fora del país, mentre que un 15% diu que no li interessa o que passa de la política. Segons aquest treball, que siguin els més joves els que menys voten pot estar relacionat amb el fet que estudien a fora del país, un element que dificulta que la campanya electoral els arribi. A banda, s’assenyala que aquest és un fenomen que es dóna als països de l’entorn.

L’estudi també pregunta quins motius haurien fet anar a votar les persones que s’han abstingut almenys en uns comicis. La resposta més repetida és la de poder confiar més en els polítics, que diguin la veritat i compleixin les promeses. En segon lloc esmenten la renovació política. I en relació a la ideologia dels electors, com més conservadors més asseguren haver votat sempre. Així mateix, els abstencionistes d’esquerres són més crítics amb la política quan no voten que els de dretes, mentre que el 60% dels individus que es defineixen com a apolítics diuen haver votat sempre.

Els resultats del treball també indiquen que els que tenen estudis universitaris o superiors diuen participar més en els comicis, i per ocupació s’abstenen més les persones amb pitjors condicions laborals i els aturats. Per la nacionalitat dels pares, s’observa que els que tenen tots dos pares andorrans o almenys un participen més en les eleccions, ja que això fa que la família esdevingui un agent socialitzador en referència a la política.