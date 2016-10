Lafoz deixa les sessions de treball sobre l’organigrama del Comú

La consellera de Liberals d’Andorra+Independents (LdA+I) a la minoria del Comú d’Encamp, Maribel Lafoz, ha deixat de participar en les sessions de treball per a la reorganització dels recursos humans de la corporació ja que considera que la seva participació “no tenia cap mena d’incidència en les decisions que pren la majoria”, segons va informar ahir LdA en un comunicat.

Concretament, Lafoz es queixa que “les sessions de treball han servit per aprovar organigrames del personal que ja venien decidits, sense la possibilitat d’aportar-hi res”. I en aquest sentit es va lamentar que “si ja està tot decidit i amanit, no sé què faig a les sessions de treball més enllà de perdre el temps”. Així mateix, la consellera de la minoria considera que ha estat una ocasió perduda “per entrar en el fons de la qüestió estudiant en detall cadascun dels llocs de treball i poder aconseguir una eficiència més gran dels recursos humans.”

Lafoz va prendre la decisió de no assistir a la sessió de treball convocada per ahir dilluns “després de rebre la convocatòria amb només un dia d’antelació i sense ordre del dia”, segons explica la formació. “Un cop més hauria anat a veure com aprovaven organigrames dels quals ja han parlat entre ells, sense cap mena d’interès per escoltar les meves aportacions”, va assegurar la consellera.

Tot i això, Lafoz va destacar el fet que la majoria comunal hagi dut a terme una feina que “sempre s’havia reclamat des de la minoria”, com és l’elaboració dels organigrames del personal del Comú. “Creiem que la pressió exercida per conèixer l’estructura del personal ha estat bàsica per disposar dels organigrames”, va manifestar la consellera, que va insistir en el fet que no els han deixat aportar res. “No compten amb nosaltres”, va dir.