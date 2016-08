L’assessorament per a la reforma de la funció pública costarà 100.000 €

El Govern va adjudicar ahir la primera part dels treballs d’assessorament per impulsar la reforma del marc normatiu i de funcionament de la funció pública a l’empresa Consultores de Gestión Pública. Aquesta fase anirà seguida de dues més, que també seran assumides per la mateixa firma. Tot plegat suposarà un cost global per a l’executiu de 99.125 euros més IGI.

La primera part se centrarà en la realització d’un diagnòstic del marc normatiu i de funcionament de la funció pública i es durà a terme des d’aquest mes de setembre fins al novembre. Un cop acabada s’emprendran les següents, que consistiran a plantejar propostes de modificació, millora i actualització del marc normatiu i de funcionament de la funció pública i la implementació, formació i comunicació de la reforma. El ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, va destacar que en aquest projecte es comptarà amb diferents interlocutors, com ara els sindicats de la funció pública, els directors, els treballadors i també els comuns. Així, va explicar que aquesta setmana ja arrencaran les reunions de treball i que el 4 d’octubre compareixerà davant de la reunió de cònsols per demanar interlocució i compartir les propostes. El fet és que la reforma tocarà la qüestió de la mobilitat dels treballadors al si d’una administració i entre elles, i aquí també s’hi veuen implicats els comuns en el sentit que ja recull la Llei de col·laboració entre administracions. Alcobé també va destacar que els sindicats seran un interlocutor clau i per això la setmana que ve ja mantindran una trobada. No serà pas la primera perquè fa uns mesos ja es va començar a recollir l’opinió dels empleats. En aquesta tasca, el ministre va assegurar que es tindrà en compte el document elaborat l’any 2010 per la Taula de la Funció Pública, que serà útil per a l’anàlisi.

Calendari ambiciós

Aquest procés està previst que es clogui a finals de juny del 2017, quan es projecta tenir un text definitiu de la reforma de la funció pública. Alcobé va acceptar que és un calendari ambiciós però que ara per ara no es planteja cap més escenari tenint en compte que la llei del pla de pensions estableix aquesta data com a límit per tenir-lo enllestit. A partir d’aquí i fins al desembre del 2021 s’implementarà la darrera fase del projecte, relativa a la contractació de la prestació de serveis, que es pagarà en funció de la dedicació a preu per hora, ja que dependrà de les necessitats que tingui l’executiu. Totes elles es planteja que vagin a càrrec de la mateixa empresa.

Alcobé va recordar que l’objectiu de la reforma és promoure el talent, el desenvolupament professional i el servei públic dels empleats de la funció pública. Això passarà per la definició de la carrera professional, amb mecanismes de progressió vertical i horitzontal; la incorporació de sistemes de mobilitat del personal de la funció pública (Govern, comuns i entitats públiques); la revisió dels sistemes retributius en relació a la composició, nivells i llocs de treball; la revisió dels processos de selecció, proposant millores en els processos de selecció (formació, experiència, competències i lideratge); i el desenvolupament d’aspectes relacionats amb la Llei de seguretat i salut en el treball. La reforma ha de beneficiar tant el personal que treballa a l’administració com el ciutadà, va dir el ministre.

Nou equip directiu de Salut amb León com a secretari d’Estat

Després que Josep Casals presentés la dimissió del seu càrrec, el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, ja té dissenyat el nou equip directiu. Aquest té Joan Antoni León Peso com a secretari d’Estat de Salut. León va ser nomenat per Álvarez coordinador de Salut i abans havia estat conseller del Comú de Sant Julià de Lòria. El nou secretari d’Estat és advocat de formació i ha treballat de jurista per al Govern des del 2006 en diferents ministeris, com són Interior, Afers Exteriors i Turisme i Comerç. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va destacar que és una persona d’“absoluta confiança” del ministre i que serà una peça clau en l’organigrama. Aquest es completarà amb Cristina Santarossa (farmacèutica i que forma part de la plantilla del ministeri des del 2013) com a assessora tècnica i Odile Sarroca, que deixa la feina de metge internista de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per incorporar-se al Govern per ocupar les funcions de coordinadora de Recursos Sanitaris.

Cinca va recordar que aquest equip serà l’encarregat de liderar la reforma sanitària i la proposta de pacte d’Estat feta als grups parlamentaris, motiu pel qual va destacar que “té una feina al davant molt significativa”. El ministre portaveu va indicar que es tracta d’un equip directiu “altament qualificat” per impulsar aquesta reforma, al mateix temps que va declarar que per primer cop tindrà plena dedicació.

Quant al pacte d’Estat, el ministre va assenyalar que hi ha un ampli acord al Consell General en el fet que cal emprendre mesures per mantenir la qualitat i la sostenibilitat del sistema sanitari. Cinca va apuntar que ara el que cal és voluntat que la reforma es plasmi i que tothom s’assegui a l’entorn d’una taula. Sobre aquesta qüestió, confia que es pugui portar a terme.

Carles Ferreira, director adjunt de Gestió i Atenció

El Govern ha nomenat Carles Ferreira director adjunt de Gestió i Atenció al Contribuent, càrrec que ocupava Raül Bartolí. El relleu es farà efectiu a partir de l’1 d’octubre i Bartolí passarà a coordinar els treballs per a la creació de la futura Agència Tributària Única. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va explicar que el canvi respon al repte de fer evolucionar el departament cap a aquest nou organisme, un dels projectes estratègics del ministeri de Finances per a aquesta legislatura. El ministre va justificar el canvi indicant que cal posar al capdavant del projecte una persona experimentada.

Per altra banda, Cinca també es va referir a les mancances que té el departament de Tributs i Fronteres. En aquest sentit va recordar que ja des d’un bon principi es va assenyalar que podia estar faltat de recursos, ja que calia esperar a tenir clar què suposarien tots els nous impostos. A més, amb la creació de l’Agència Tributària Única també s’incorporarà a l’organisme personal dels comuns (ara s’analitzarà el nombre de treballadors que s’hi desplaçarà). També va acceptar que el sistema informàtic encara no està del tot implantat ja que s’està desplegant de forma gradual i que es produeixen més cues de les que són desitjables.