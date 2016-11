LdA avisa que la llei de l’allotjament turístic minvarà l’activitat del sector

El grup parlamentari liberal va advertir ahir que la llei general de l’allotjament turístic, entrada a tràmit per l’executiu, provocarà una disminució de l’activitat del sector amb els perjudicis econòmics que això comporta, i més si es té en compte que aquest sector és un dels pilars fonamentals de l’economia del país.

Així ho va assegurar ahir el conseller general Joan Carles Camp, que va lamentar que amb aquest text, que va posar com un “nou exemple de pedaç” de la política de DA, es perdi l’oportunitat de resoldre la problemàtica del sector de forma global. En aquest sentit, Camp, que va criticar també el caràcter “massa genèric” de la llei que haurà de ser desplegada amb una multitud de reglaments “segurament fets per tecnòcrates que no coneixen el sector”, va recordar el problema de l’estacionalitat i el fet que “en temporada alta faltin llits i en canvi en temporada baixa en sobrin molts”.

Pel parlamentari liberal, aquest problema comporta que molts establiments acabin baixant els preus gairebé al límit del benefici i fins i tot per sota en alguns casos, un fet que acaba incidint en la qualitat del servei que s’ofereix així com en la impossibilitat de mantenir les inversions necessàries.

Així mateix, Camp, que va lamentar que tampoc es fixi un preu mínim de venda com passa als països del nostre entorn, va destacar que la llei s’oblida i deixa al marge algunes modalitats d’allotjament sí existents en altres indrets com podria ser el bed and breakfast.

En aquesta línia, Camp va recordar que cada tipologia d’allotjament compta amb un perfil de clients determinat i va incidir en la necessitat que la llei, algun aspecte de la qual va considerar “difícil de complir”, vagi en la línia de buscar el millor de cada tipus d’allotjament.

Per tot plegat el grup ha presentat una esmena a la totalitat al projecte de llei.

D’altra banda, el grup liberal va presentar també una esmena a la totalitat al projecte de llei de modificació de la Llei del sòl. En aquest sentit, el parlamentari Josep Majoral, que va lamentar que no s’hagi aprofitat la reforma per resoldre els problemes detectats després d’anys d’aplicació de la llei i que només se centri la modificació en l’objectiu que el Govern obtingui sòl comunal de manera gratuïta, va assegurar que el projecte entrat a tràmit, fruit de l’acord institucional assolit per l’executiu amb les administracions parroquials, ni tan sols compleix l’acord institucional a la vegada que menysté el principi de subsidiarietat que fixa tant la Carta d’Autonomia Local com la Constitució, un principi que “no es compleix ni amb els comuns ni tampoc amb els privats”.

A més, Majoral, que va explicar que també s’han presentat 18 esmenes parcials al projecte de llei, va justificar l’esmena a la totalitat en el fet que amb la modificació proposada “no es resolgui la problemàtica actual” i que “no hagi estat consensuada amb els sectors implicats”.

“L’estabilitat que necessita el país podria venir amb un Govern de concertació”

El país necessita estabilitat i la via per aconseguir-la podria ser “un Govern de concertació amb presència de totes les forces polítiques”. Així ho creuen si més no els parlamentaris liberals Joan Carles Camp i Josep Majoral, que van recordar que en el debat d’investidura el cap de Govern ja va parlar d’aquesta possibilitat. “Si sóc valent i sé com solucionar els problemes no vaig demanant pactes d’Estat i si sóc incapaç de governar demano els pactes d’Estat”, va assegurar Camp, que va recordar els diferents oferiments fets per l’executiu per a l’acostament a Europa, per a la reforma sanitària, per a la revisió de les competències, a més de “la problemàtica important que tenim arran del cas BPA”. No obstant això, i tot i assegurar “no estar d’acord amb moltes de les polítiques que fa el Govern”, el conseller general liberal va recordar que la potestat de fer un Govern de concertació, igual com de convocar eleccions, “és exclusiva del cap de Govern”, que “és qui ha de decidir si ho vol o no ho vol”.

D’altra banda, en relació amb la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea, Camp va denunciar que “s’està negant la informació als consellers generals sota el pretext del paraïgua del pacte d’Estat”. En aquest sentit, el parlamentari liberal va assegurar que “tenen més informació els que participen al pacte d’Estat que els consellers generals de la comissió legislativa de Política Exterior”, i va recordar que aquests darrers “han estat escollits pel poble”. Quant a la participació de Liberals d’Andorra en l’acostament a Europa, Camp va assegurar que “participem en allò que ens deixen”.