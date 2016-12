LdA demana per l’impacte econòmic i mediambiental del pla Renova

El grup parlamentari liberal ha presentat a Sindicatura dues demandes d’informació per seguir de prop l’evolució de les energies renovables al país i per continuar analitzant les dades econòmiques dels espectacles del Cirque du Soleil, segons va informar ahir la formació en un comunicat.

Així, el conseller general Josep Majoral ha presentat una demanda d’informació per conèixer la quantitat d’instal·lacions considerades “energies renovables” registrades per l’administració, així com el detall de les demandes de subvenció i el decret referent a les millores d’eficiència energètica en l’edificació que rep la inversió.

Així mateix, el parlamentari de Liberals d’Andorra, que ja havia incidit en la qüestió de les renovables en anteriors peticions d’informació i preguntes a l’executiu, demana també una còpia de l’estudi que recull l’impacte sobre l’economia i el medi ambient del pla Renova en l’apartat de millora de l’eficiència energètica.

Per la seva part, el conseller general massanenc d’LdA Carles Naudi d’Areny-Plandolit, donant continuïtat a les anteriors demandes que d’informació que ha presentat relatives al Cirque du Soleil i per complementar les respostes obtingudes fins ara d’Andorra Turisme, ha presentat una nova demanda per completar la informació amb els pressupostos sol·licitats.

Així mateix, el parlamentari demana també els detalls de les factures i els comparatius amb els anys anteriors dels mateixos conceptes. Concretament, pregunta per les factures de gestió d’entrades (43.139,12 euros), allotjaments (67.245,68 euros), viatges dels artistes (75.994,46 euros) i recerca de patrocinadors i el percentatge de comissió (5.904,25 euros).

Esmena a la totalitat al marc pressupostari

El grup parlamentari liberal ha presentat una esmena a la totalitat del marc pressupostari de l’administració general de l’Estat corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat l’octubre passat, segons ha informat la formació. I és que Liberals d’Andorra considera que el marc pressupostari no compleix els requisits de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, ja que dista “de complir amb els principis bàsics d’estabilitat pressupostària, plurianualitat, transparència, responsabilitat i lleialtat institucional que marca la llei”. A més, des del grup liberal es recorda que el marc pressupostari s’ha d’aprovar abans del pressupost.