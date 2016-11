LdA demana més campanyes contra la violència de gènere

Liberals d’Andorra (LdA) ha posat en relleu la necessitat de fer campanyes sostingudes en el temps encaminades a eradicar la violència de gènere i la necessitat d’incidir més en l’educació a les escoles en aquesta matèria. La formació remarca que avui aquests missatges es concentren en uns dies determinats de l’any i que el treball de prevenció que es fa als col·legis és “força fluix” i “caldria incentivar-lo més”. També assenyalen que seria necessari millorar el número de telèfon d’atenció a la víctima de violència de gènere, ja que algunes associacions han informat que els seu funcionament no és l’idoni.

Per contribuir a sensibilitzar la població, els liberals han preparat un vídeo que faran circular per les xarxes socials. Joel Sala, de Joves Liberals d’Andorra, va explicar que està adreçat sobretot als joves ja que el xantatge i l’assetjament “cada cop es veu més als instituts”. Així mateix es pretén incidir en el fet que el control a través de missatges al mòbil, per exemple, també és assetjament. La consellera general, Judith Pallarès, va destacar que l’objectiu és que des dels diferents àmbits s’impulsin accions encaminades a fomentar la igualtat. “Com més incidència de tots, millor. Cal que hi hagi un canvi de mentalitat. Que situacions així no s’acceptin”, va dir.

La consellera general també es va referir a la proposta de la UE sobre el tabac, que passaria per mantenir el règim actual durant un període transitori de deu anys. La formació reitera que l’acord duaner no s’ha de tocar i que cal mantenir-lo íntegre. També es va mostra preocupada per “aquest intercanvi i propostes de dates de caducitat” i va demanar què substituirà els ingressos que s’aporten a l’Estat.