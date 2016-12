LdA pregunta pels treballs de millora de la plataforma antispam

El conseller general del grup liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit ha entrat a Sindicatura dues preguntes perquè el Govern hi respongui per escrit en relació als treballs de millora a la plataforma d’antispam d’Andorra Telecom portats a terme per la parapública dimarts passat, uns treballs que, segons va informar Andorra Telecom als seus clients, podien “afectar puntualment l’enviament/rebuda de correus cap a destins internacionals”.

Concretament, Naudi demana per si es va comunicar a tots els clients el tall del servei, quants clients va afectar i quants usuaris van contactar amb la parapública per comunicar l’avaria. Així mateix, i tenint en compte que els talls puntuals es van produir més enllà de l’horari fixat per Andorra Telecom, Naudi demana també pels motius pels quals es va allargar el tall i per la durada total de les afectacions, així com per les actuacions que s’havien de dur a terme i les que finalment es van acabar fent.

Així mateix, en la segona pregunta, Naudi demana pel compliment de l’article 15 de la Constitució, que garanteix el secret de les telecomunicacions, ja que la millora de la plataforma requereix que aquesta llegeixi o intervingui els correus per detectar aquells que es puguin considerar spam.

D’altra banda, el conseller general d’LdA pregunta al Govern per tots els canvis fets en l’organigrama d’Andorra Telecom els darrers dos anys amb una explicació de les funcions de cada lloc de treball.