León jura el càrrec amb l'objectiu prioritari de treballar per assolir el pacte d'Estat per la reforma sanitària

El Govern ja compta amb un nou secretari d'Estat de Salut. Joan Antoni León ha jurat el càrrec aquest dimarts al matí, per tal d'incorporar-se als treballs que s'estan duent a terme des del Ministeri de Salut per garantir "la perdurabilitat i sostenibilitat del sistema". Per aconseguir-ho, la primera tasca encomanada és la d'aconseguir el pacte d'Estat per la reforma sanitària amb tots els grups polítics. De fet, el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, ha explicat que aquest octubre mantindran reunions amb tots ells, i també amb diversos col·lectius implicats. El cap de Govern, Toni Martí, ha assegurat que León encarna la filosofia del Govern, centrada en els conceptes de "consens" polític i de "convicció" que s'aconseguirà la reforma.

