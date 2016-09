Les entitats esportives d'Andorra la Vella hauran de presentar una memòria per poder optar a les subvencions

Les associacions i entitats vinculades a l'organització i promoció d'activitats i serveis esportius que es desenvolupin a Andorra la Vella poden sol·licitar les subvencions per als programes esportius compresos entre el juliol del 2016 i el juny del 2017, des d'aquest dijous i fins al 22 de setembre. El Comú de la capital ha presentat aquest dijous les bases reguladores de les subvencions esportives de concurrència competitiva amb dues novetats. El cònsol menor i conseller de l'àrea, Marc Pons, ha explicat que les entitats que vulguin optar a la subvenció estan obligades a presentar una memòria per poder fer un seguiment de la seva activitat any rere any, i les seccions d'acció esportiva tenen prohibit demanar la subvenció per al programa 1 (activitats infantils o esports de base). La partida per aquest exercici és de 355.000 euros, un 5% més que l'any anterior.

Les seccions d'acció esportiva estan recollides en la Llei de l'esport, i ho poden tenir institucions o empreses privades que ja doten la secció d'una partida pressupostària. Pons ha explicat que poden ser empreses privades o clubs privats, i per tant, no estan subjectes a la Llei d'associacions. Aquest canvi s'ha considerat perquè “es tracta de fomentar la pràctica esportiva, i l'ús de l'esport i de les instal·lacions esportives”, segons el cònsol menor.

Les ajudes són per al període que va del juliol del 2016 al juny del 2017, i el pressupost d'aquest any contempla una partida de 355.000 euros, un 5% més que l'any anterior. Les entitats rebran la subvenció en tres períodes: un 50% a l'inici, un 30% a partir del 16 de gener, i un 20% a partir del 30 de juny.

Tot i que prop d'un centenar d'associacions podrien demanar aquesta subvenció perquè estan vinculades a la pràctica esportiva, anualment la demanen una vintena de clubs o entitats.