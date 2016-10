Les escoles velles acolliran el Punt Jove, la Capsa i la ludoteca el 2018

Les obres per adequar l’edifici de les escoles velles d’Ordino i convertir-lo en un nou espai sociocultural per a la parròquia començaran aquest mateix any. Així ho va anunciar el cònsol major, Josep Àngel Mortés, durant la sessió del consell de comú ordinenc celebrada ahir al migdia. Es preveu tenir enllestida l’obra el setembre del 2018 i el cost total suma 1,9 milions, per sota de l’inicialment pressupostat, va destacar Mortés.

Pel que fa a l’ús que se’n farà, la cònsol menor, Gemma Riba, va explicar que acollirà la ludoescola a les dues primeres plantes, el Punt Jove en una planta superior i, finalment, l’espai de creació La Capsa. Aquest edifici és propietat de la corporació des de fa prop d’un any.

També durant la sessió de consell de comú l’oposició liberal va recordar que segueixen sense tenir les xifres definitives de la temporada a Arcalís, a causa de la fallada de dos servidors de l’empresa que ho gestiona. La consellera Sandra Tudó va assegurar que es tracta d’“una falta molt greu”, tot i que va reconèixer que des del consell d’administració de Secnoa “hauríem d’haver estat més àgils” a l’hora de demanar la recuperació de les dades.

Mortés va compartir aquest posicionament plantejat per la minoria i va explicar que les dades definitives estaran a punt en unes setmanes. Així mateix, va informar que han pactat amb l’empresa una indemnització de 40.000 euros, que el Comú cobrarà amb hores de feina. És a dir, la corporació està exempta dels propers pagaments a l’empresa fins a arribar a aquests 40.000 euros.

D’altra banda, el cònsol major va constatar la satisfacció comunal per haver aconseguit pactar amb dos privats la cessió d’uns terrenys al Serrat per oferir un nou aparcament, per a

70 places i quatre autobusos, “en un temps rècord”. S’inaugurarà en quinze dies i és una llarga reivindicació que permetrà evitar “acumulacions” de vehicles a la zona quan neva molt. Costarà uns 500 euros al mes a la corporació parroquial.

Centre de congressos

D’altra banda, el cònsol també va informar que estan estudiant llançar un nou concurs públic per ocupar les instal·lacions del Centre de Congressos d’Ordino. En el primer quatre empreses s’hi van mostrar interessades, però només una va presentar oferta, i ho va fer fora de termini. Per aquest motiu, està prevista una reunió amb aquestes empreses per acabar de decidir si és convenient tornar a treure un altre concurs, va informar Mortés. A més, la cònsol menor va afegir que canviaran les condicions actuals del lloguer del Centre de Congressos per oferir l’opció de lloguers “puntuals” de

privats.

Finalment, la sessió de consell de comú també va servir per informar que a partir de l’1 de gener l’horari d’atenció al públic de la corporació, així com el de tots els departaments comunals, s’allarga fins a les quatre de la tarda. Fins ara era de vuit del matí a tres de la tarda. Aquest canvi està fonamentat en la demanda del Govern de mirar d’unificar al màxim els horaris de tràmits de les administracions, va destacar Riba.