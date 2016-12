Les minories demanen com està l’acord d’intencions amb Saetde

Els dos grups a l’oposició del Comú d’Encamp, Liberals+Independents (LdA+I) i PS+Independents (PS+I), han presentat conjuntament una pregunta de cara a la sessió de consell prevista per avui. Totes dues formacions reclamen a la majoria d’Units pel Progrés + Demòcrates per Andorra (UP+DA) explicacions sobre l’estat en què es troba l’acord d’intencions signat el setembre del 2015 entre la corporació i l’empresa explotadora de les pistes d’esquí de la parròquia, Saetde. En l’escrit tramitat de forma conjunta, tant LdA+I com PS+I posen en relleu que “ja ha passat prop d’un any de la data en què prescrivia l’acord d’intencions rubricat entre la nostra corporació i Saetde” i que “encara no s’han desenvolupat els pactes que assumia la nostra administració”. Un cop constatada aquesta situació, els quatre consellers –Jordi Troguet i Maribel Lafoz, del grup liberal, i Joan Sans i Pere Marsenyach, del grup socialdemòcrata– pregunten a la majoria “en quin estat es troba el dit acord d’intencions”.

Des de PS+I, Sans va explicar que “és important que s’aclareixi quin és l’estat de la qüestió amb aquest acord”. Així, va recordar que “es va signar el setembre del 2015 i el termini per complir els compromisos acabava el desembre del 2015”. A la vegada, va remarcar que l’afer genera un important interès entre els dos grups de la minoria, i va recordar que al febrer ja es van unir per “motivar un consell de comú extraordinari”. Justament, llavors “se’ns va dir que encara era vigent”. Mesos després, va apuntar, “pel que sabem han estat incapaços de fer evolucionar aquells pactes a què es comprometia el Comú”. El conseller de PS+I va defensar que “per respecte als ciutadans, a documents signats com a responsables institucionals se’ls ha de donar una via i una resposta”. Al seu entendre, si no es fa això el que es fa és “desmerèixer les institucions amb accions que fan la sensació als ciutadans que se’ls pren el pèl”.

Per la seva banda, la representant d’LdA+I Maribel Lafoz va recordar que “en campanya electoral ja vam dir que l’acord no es podia portar a terme”, un fet que, va remarcar, “ha acabat reconeixent el mateix cònsol major”. La consellera liberal va explicar que, malgrat això, “se’ns va dir que a finals de setembre tindríem més informació sobre el posicionament de Saetde”. Això, però, no ha estat així, va lamentar Lafoz. Per això, “presentem la pregunta perquè ha passat setembre, octubre i novembre” sense cap novetat. Al seu entendre, tractar de l’assumpte en sessió de comú “ens permetrà saber exactament què hi ha i discutir sobre les opcions existents entorn d’un possible acord”.