Les obres de l’avinguda del Fener tindran un cost al voltant dels dos milions d’euros

El Consell de Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dimecres a la tarda l’adjudicació de les obres de renovació i embelliment de l’avinguda del Fener, per 1.986.608 euros. Les obres que s’iniciaran a finals d’aquest mes i es preveu que tinguin una durada de sis mesos, també permetran renovar la xarxa separativa d’aigües fluvials i fecals. A més, en la sessió d’aquest dimecres també s’ha aprovat per unanimitat el contracte de lloguer del Museu Carmen Thyssen Andorra, que tindrà un preu de 9.000 euros mensuals i serà finançat pel Comú, a partir del gener del 2017. “El Museu es convertirà en un atractiu pel país, no només per Escaldes-Engordany”, ha afirmat Marín. Un altre dels punts destacats de la sessió ha estat l’aprovació per unanimitat d’un nou aparcament a la zona del Clot d’Emprivat, per tal de disposar de 200 places d’aparcament, de les quals una quinzena es destinarà a caravanes. La nova zona d’estacionament prevista abans de finals d’any suposarà el tancament de l’aparcament de Nacions Unides, que es destinarà a una zona infantil.