Les retribucions sense empara legal s’inclouran a la llei de la funció pública

Arran de la pregunta del conseller liberal Jordi Gallardo, sobre les retribucions identificades pel Tribunal de Comptes que el Govern va fer l’exercici 2014 per conceptes que no constaven en cap regulació normativa, ahir dijous també es va publicar la resposta del ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé. En el text, el Govern assegura que bona part d’aquestes retribucions ja s’han regularitzat i reitera que les que quedin sense empara legal s’inclouran en la nova Llei de la funció pública.

En l’escrit de resposta, s’especifica que el 2014 es va pagar 831.293 euros en retribucions sense empara legal i que el 2015 la xifra va baixar fins a 758.098 euros. Els conceptes amb les partides més importants són els que es refereixen a l’activitat hivernal, a les indemnitzacions preufeteres de la justícia i als complements del Grup de Rescat i Immersió en Muntanya (GRIM) dels bombers.

En el text, Alcobé explica que amb posterioritat a les al·legacions formulades al Tribunal de Comptes alguns dels conceptes ja han estat regulats, com és el cas dels complements del GRIM i la prima per als manipuladors d’explosius Catex, amb l’aprovació del reglament de les funcions, l’estructura i l’organització del cos de bombers. Així mateix, amb l’aprovació de la nova Llei de la justícia s’ha eliminat el concepte d’indemnitzacions preufeteres, que anaven destinades a retribuir les despeses de desplaçament dels membres de la justícia que no resideixen al Principat.

El ministre també indica que els conceptes d’especificitat policia i prima secció canina estan pendents d’un reglament, en què es treballa però que no es podrà tirar endavant fins que no s’aprovi la modificació del cos de policia. Finalment, Alcobé reitera que els altres conceptes encara no regulats seran analitzats en el procés de revisió de la Llei de la funció pública.