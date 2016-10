L'Executiu impulsa un pla de formacions per als agents penitenciaris

El Govern ha donat llum verda aquest dimecres a l'adjudicació de l'elaboració d'un pla de formació per als membres del Cos Penitenciari a l'empresa Opció Recursos Humans. Aquest pla de formació es desenvoluparà entre els anys 2017 i 2018 i vol dotar els membres del cos dels coneixements necessaris per poder dur a terme la seva tasca en base a les necessitats de cada lloc de treball.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació de l’elaboració d’un pla de formació adreçat als membres del Cos Penitenciari. La redacció d’aquest pla formatiu, adjudicat a l’empresa Opció Recursos Humans, té l'objectiu de detectar les necessitats formatives de les diferents unitats del centre i d'establir un itinerari formatiu específic per a cada lloc de treball. Per això, tal com ha manifestat el ministre Portaveu, Jordi Cinca, s'elaborarà una guia de referència abans de procedir a la confecció del pla de formació.

Aquesta formació s’afegeix als cursos que ja es porten a terme al Centre Penitenciari adreçats al seu personal, i els dotarà de més eines per al desenvolupament de les tasques professionals que tenen encomanades, segons es posa en relleu des de l'Executiu.

Aquest pla de formació, que es desenvoluparà els anys 2017 i 2018, té l'objectiu alinear les competències tècniques, d’actitud i d’aptitud de tots els agents penitenciaris en base a les necessitats de cada lloc de treball. En aquest sentit, les accions formatives podran incidir en la millora de les habilitats comunicatives, la gestió, les relacions amb els visitants i els interns, i la gestió de les personalitats difícils i/o patològiques, entre d'altres, tal com han informat des del Govern.