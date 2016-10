L’executiu porta a la fiscalia les irregularitats detectades al SAAS

Finalment, les presumptes irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes en l’informe de fiscalització del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) corresponent a l’exercici 2014 arribaran a la justícia. I és que, segons va informar l’executiu ahir en un comunicat, després d’analitzar els diferents informes tècnics el Govern ha decidit obrir un expedient al SAAS per esclarir l’existència d’una responsabilitat civil derivada de les possibles irregularitats detectades, a la vegada que, després dels dubtes generats per alguns dels informes tècnics encomanats els darrers mesos, també ha acordat traslladar tota la documentació sobre aquests fets al ministeri fiscal.

D’aquesta manera, segons s’explica en el comunicat, el Govern va analitzar ahir al matí l’informe encarregat pel SAAS a un expert jurídic extern per definir el caràcter de les irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes. Aquest informe conclou que les esmentades irregularitats no són constitutives de delicte i que es queden en l’àmbit administratiu.

No obstant, l’executiu –més enllà d’obrir l’expedient corresponent en l’àmbit administratiu– va decidir donar trasllat de la qüestió a la fiscalia, vist que el primer informe tècnic encarregat pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i elaborat l’estiu passat sí que va detectar indicis d’il·lícit penal en les irregularitats assenyalades pel Tribunal de Comptes.

Precisament arran d’aquell primer informe el gabinet jurídic del Govern –en ser consultat per l’executiu sobre els passos a seguir– va emetre una nota en què es qüestionava el caràcter d’il·lícit penal de les irregularitats. Va ser aquesta disparitat d’opinions la que va motivar que el SAAS encarregués l’informe extern que el Govern va analitzar ahir.

Tot just coneguda la decisió adoptada per l’executiu, la consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, va celebrar l’acord del Govern tot i lamentar que arriba una mica tard. “Ens felicitem que finalment l’executiu faci el pas i ho porti a la fiscalia”, va assegurar Gili, que va recordar que, davant la gravetat de les irregularitats detectades, era “el que la ciutadania esperava perquè es puguin esclarir els fets i depurar les responsabilitats escaients”, si es donen.

La parlamentària socialdemòcrata incidia però en les crítiques a l’executiu per la tardança a prendre una decisió que, d’antuvi, semblava prou clara i recordava que l’informe del Tribunal de Comptes era de la primavera i que ella mateixa havia presentat la primera pregunta sobre aquesta qüestió a l’abril.

Així mateix, Gili, que va destacar que la seva formació espera que “la fiscalia pugui disposar de tota la informació suficient” i no només amb la d’algun informe per fer la seva tasca, va lamentar també que el cap de Govern justifiqués la demora de l’informe en el fet que era l’estiu i per tant època de vacances i després poguessin constatar que “l’informe de l’advocada externa portava data de 29 de juliol”.

De fet, els tres consellers del Partit Socialdemòcrata ja van denunciar a mitjans de juliol que en el si de la gestió del SAAS hi havia “una xarxa de corrupció”, afirmació que es va fer basant-se en “un volum d’irregularitats significatiu”, segons es desprenia dels informes de fiscalització dels anys 2013 i 2014, així com dels informes de la intervenció general del Govern als quals també van tenir accés els parlamentaris després de tot el seguit de demandes d’informació relacionades amb la gestió del SAAS.

Gili ja va exposar aleshores alguns exemples concrets que van motivar les acusacions dels parlamentaris socialdemòcrates, com la compra per part del SAAS de sis ambulàncies,

per un import de gairebé 200.000 euros, que ja eren propietat del Govern, la detecció de factures irregulars en l’adquisició de fàrmacs i alguna contractació pública no ajustada a llei, entre altres irregularitats assenyalades.

Pacte d’Estat

D’altra banda, Gili va voler ser “prudent” respecte al fet que la decisió de l’executiu fos un pas per mirar de facilitat el pacte d’Estat per a la reforma sanitària. I és que les formacions de l’oposició havien advertit en més d’una ocasió de la dificultat de buscar cap acord en aquesta matèria mentre no s’aclarís la qüestió de la gestió del SAAS. Tot i això, Gili es va mostrar partidària d’esperar a la reunió que ha de mantenir el titular de Salut amb els grups parlamentaris.