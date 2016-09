L’hospitalització a l’estranger per salut mental costa 868.000 euros

Actualment 49 persones del país estan hospitalitzades a l’estranger per problemes de salut mental que no poden ser tractats a Andorra. Així es desprèn de la resposta del ministeri de Salut a una pregunta escrita formalitzada per la consellera general socialdemòcrata, Rosa Gili, i que es va fer pública ahir en el Butlletí del Consell General. De la informació que facilita l’executiu també se n’extreu que el cost que representa per a les arques de sanitat l’hospitalització d’aquesta cinquantena de pacients va ascendir fins a 868.291 euros el 2015. El Govern justifica que només els pacients amb problemes psiquiàtrics i psicològics que necessiten “un ingrés hospitalari de 24 hores perllongat”, malgrat els “intents terapèutics” fets a Andorra, són derivats a centres estrangers amb els quals es té conveni.

De les 49 persones ingressades, 37 tenen entre 18 i 65 anys, quatre més de 65 anys i vuit són menors d’edat. La despesa de 868.291 euros es desglossa en dotze centres, tot i que no hi ha pacients andorrans en tots. De fet, la majoria de la despesa prové dels pacients ingressats a la Clínica Bellavista, a Lleida: un total de 402.000 euros. L’altra gran despesa la genera Cita, centre de tractament d’addiccions de Barcelona, amb 122.600 euros.

D’altra banda, el ministeri resumeix en la resposta quins són els protocols que se segueixen en el procés que porta a derivar una persona a un centre de fora del país. En aquest sentit, hi ha dispositius d’hospitalització de

24 hores per a persones amb un trastorn mental agut i dispositius d’hospital de dia, per a adults i per a adolescents. “Si malgrat els intents terapèutics”, exposen, el pacient “segueix necessitant un ingrés hospitalari de 24 hores perllongat, es contacta amb un centre receptor amb conveni”. Pel que fa als pacients menors d’edat, afegeixen, hi ha un seguiment per part de l’Equip Especialitzat de Protecció a la Infància que es coordina tant amb Salut Mental Infanto-juvenil com amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Salut també dóna informació de la despesa global que generen els pacients amb patologies mentals atesos a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Ascendeix a 585.000 euros, als quals s’han de sumar 824.000 euros en concepte de farmàcia, 271.000 en consultes al psiquiatre i 340.000 de l’hospital de dia de psiquiatria.