Liberals d’Andorra posa en dubte la defensa que fa DA de l’acord duaner

La consellera general del grup liberal Judith Pallarés va aprofitar ahir la reunió de poble de la formació celebrada a Escaldes-Engordany per posar en dubte la defensa que fa el Govern de Demòcrates per Andorra de l’acord duaner.

I és que, segons va recordar la parlamentària, que va repassar la llista amb els catorze punts en què s’especifica el posicionament d’LdA sobre l’acostament a Europa, inicialment es deia que l’acord duaner “s’havia de mantenir en els mateixos termes”, després ja “només era l’essència” el que se n’havia de conservar i ara ja “s’està parlant de derogacions”.

En aquest sentit, Pallarés, que va recordar que el cap negociador de l’acord d’associació del Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) ja va advertir en la seva visita de dilluns passat que “no hi pot haver derogacions permanents” i que fins i tot el copríncep francès va parlar de períodes transitoris però sense perdre la perspectiva que és un acord d’associació amb tot el que comporta, va insistir que la formació defensa que l’acord duaner s’integri dins l’acord d’associació amb els mateixos termes en què ja funciona.

Pallarés va destacar que si ja s’està parlant de períodes transi­toris vol dir que ja es dona per fet que no es podrà mantenir l’statu quo actual i que s’acabarà, més tard o més d’hora, assumint sense reserves les quatre llibertats fonamentals de la Unió Europea, és a dir la lliure circulació de mercaderies, de persones, de serveis i de capitals. De manera que “el que s’està negociant amb Europa és una data de caducitat de l’acord duaner”.

Per aquest motiu, la consellera general del grup liberal va insistir en la petició a l’executiu perquè elabori una avaluació de l’impacte econòmic i dels avantatges i desavantatges que comportarà un acord d’associació amb la UE, i va destacar que prendre decisions sense conèixer el seu impacte “és, com a mínim, imprudent”.

Per la seva part, el parlamentari Ferran Costa va ser l’encarregat de repassar l’actualitat parlamentària i la feina que es fa des del grup. En aquest sentit, Costa va lamentar la nul·la disposició de la majoria al diàleg i va queixar-se del poc cas de les propostes de l’oposició. “Les úniques esmenes que ens han aprovat des de DA són menors i sense cap transcendència”, va assegurar el parlamentari, que va retreure també a l’executiu i al grup que li dóna suport que després de ja més de cinc anys al Govern no s’han afrontat les grans reformes pendents.

En aquest sentit, Costa, que va acusar l’executiu de voler canviar el model d’Estat per la porta de darrere amb moltes de les lleis que s’estan entrant a tràmit, va lamentar que en el cas de la reforma sanitària es demani a l’oposició “un xec en blanc” amb la proposta de pacte d’Estat i va advertir que “no ens hi trobaran”.

Finalment, el conseller comunal de Liberals d’Andorra+Independents, Marc Magallón, va exposar als assistents els projectes que hi ha engegats a la parròquia, com el nou aparcament que es projecta a la zona del clot d’Emprivat i que permetrà disposar d’una quinzena de places per a autocaravanes, un fet que la formació veu positiu ja que no hi ha gaires espais d’aquestes característiques al país. Així mateix, Magallón va incidir també en la necessitat de fer una nova piscina “més austera al Prat del Roure” i “no abocar més diners a les actuals piscines”.

Els treballs de l’avinguda del Fener, una de les inversions més importants d’aquest mandat comunal, o el futur Museu Thyssen, del qual la corporació escaldenca assumirà els 9.000 euros mensuals de lloguer, van ser altres temes tractats en la reunió. Respecte a les obres, Magallón va recordar que gràcies a LdA+Independents en la reforma de l’avinguda s’hi inclouran els carrers transversals.