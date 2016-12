Licitades les obres del túnel de Tres Ponts per gairebé 48 milions d’euros

El departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat les obres del túnel de Tres Ponts a la C-14 a Organyà (Alt Urgell). L’actuació, que comprèn també l’eixamplament de la calçada en els trams contigus, suposarà una inversió aproximada de 48 milions (IVA inclòs), segons ha informat la conselleria en un comunicat. La previsió és que les obres comencin durant el 2017 i el termini d’execució és de 36 mesos. Es tracta d’una obra molt reivindicada a la comarca per solucionar els problemes de despreniments d’aquest tram de la via. Amb el nou túnel d’1,3 quilòmetres s’evitarà que la carretera passi pel congost de Tres Ponts que forma el riu Segre entre Montant de Tost i Organyà.

L’exigència d’aquestes obres es va tornar a revifar a finals de novembre arran dels accidents provocats per dos despreniments de pedres. En un dels sinistres un noi de 22 anys va resultar ferit en caure-li una roca de més de 100 quilos al seient de l’acompanyant del cotxe. En l’altre accident una noia va bolcar el vehicle en intentar esquivar una pedra que va caure en aquest tram. Segons detalla el departament de Territori, l’actuació abraça un tram de prop de 3 quilòmetres, entre la sortida del nucli d’Organyà i el túnel de Montant de Tost, just abans de la intersecció amb la carretera LV-4001. La calçada s’ampliarà fins a 10 metres, amb dos carrils, un per sentit, de 3,5 metres i vorals d’1,5 metres, per millorar la seguretat en tot aquest tram.

La singularitat orogràfica d’aquesta àrea fa difícil l’encaix de l’eixamplament de la plataforma. Per solucionar-ho, s’aprofitarà el costat de la via més proper al riu i es construirà un mur d’escullera de 100 metres de longitud per 1,5 metres d’ample, i cinc trams de voladissos de 2 metres d’ample com a màxim, per allargar la secció. A més, a uns 400 metres de l’inici del tram objecte de l’actuació, a la banda més propera a Organyà, s’eixamplarà la calçada d’un túnel existent de 51,5 metres de longitud, per adaptar-lo a la resta de la plataforma. La nova secció serà d’11,60 metres d’ample per 7,60 metres d’alçada.

L’estructura principal de l’obra que es licitava ahir és un nou túnel d’1,3 quilòmetres de longitud, que es construirà per millorar el traçat de la carretera i evitar el pas per un tram especialment sinuós del congost de Tres Ponts. La secció del túnel serà de 12,60 metres d’ample per 7,90 metres d’alçada, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres d’amplada, un per sentit, una mitjana d’1 metre, voreres d’1,05 metres i vorals d’1,25 metres. A més, es construirà dues galeries d’evacuació, de 4,10 metres d’ample i 3,80 metres d’alçada, amb sortida a la carretera existent que quedarà tancada al trànsit. S’habilitaran sortides des del túnel a la galeria d’emergència cada 250 metres, aproximadament.

D’altra banda, el departament de Territori i Sostenibilitat iniciarà la setmana vinent obres de millora de la seguretat a la carretera C-14 al seu pas per Organyà, per valor d’1,5 milions. Concretament, l’actuació consisteix en la col·locació de xarxes i pantalles dinàmiques en diversos punts d’un tram de prop de 5 quilòmetres entre les sortides d’Organyà i el nucli de Montant de Tost, a la zona del congost de Tres Ponts.