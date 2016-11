L'IGI de les estacions d'esquí passarà del 2,5 al 4,5% a partir del juny vinent

Les estacions d'esquí i centres d'oci com Caldea o Naturlàndia deixaran de gaudir d'un Impost General Indirecte (IGI) reduït a partir del juny del 2017. Es tracta d'una de les mesures que inclou el projecte de pressupost per al 2017, que aquest dimecres el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha explicat en profunditat. La mesura, que implica passar d'un 2,5 a un 4,5% de tributació, s'aplicarà a partir del segon semestre de l'any per tal que l'augment impositiu no repercuteixi a mitja temporada d'esquí.

Tot i la decisió d'eliminar l'IGI reduït, aquesta mesura tindrà un impacte molt dèbil en la partida d'ingressos en concepte d'IGI, que cau un 1,2% a causa de les previsions a la baixa que s'estan observant durant aquest any 2016.

De fet, en el capítol d'impostos indirectes només creix la taxa al consum, que grava la importació del tabac per manufacturar, tenint en compte que durant el primer trimestre del 2017 s'augmentarà la taxa un 10% per mantenir el diferencial de preu. Això representarà un augment d'ingressos del 4%, que passaran de 102 a 106,5 milions d'euros. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha destacat que l'increment d'ingressos no està a l'alçada de l'increment de la taxa per la "lleugera tendència a la baixa" del volum d'importacions que està havent-hi durant els darrers anys.