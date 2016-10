L'oposició anuncia esmenes sobre les subvencions als partits polítics

Tots els grups parlamentaris han donat suport a la presa en consideració de la proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral presentada per Demòcrates per Andorra. Malgrat això, des dels grups de l'oposició ja s'ha posat en relleu que es faran esmenes sobretot en allò relatiu a les subvencions, una qüestió sobre la que, segons la consellera del Partit Socialdemòcrata Rosa Gili cal una "reflexió acurada", mentre que la consellera liberal Judith Pallarés ha posat en relleu que la llei no facilita que els partits més petits puguin mantenir una infraestructura. La llei, segons han defensat des de DA, vol donar resposta a les recomanacions del Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) i clarificar certs asepectes que no quedaven clars. A més a més s'ha rebutjat la proposició de llei d'informació alimentària i nutricional presentada per Ld'A, ja que tal com ha manifestat el ministre de Salut, Carles Álvarez, el Ministeri ja té enllestit un reglament sobre aquesta qüestió, seguint el que es fa en altres països.

El Consell General ha pres en consideració per assentiment la proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, que s'ha impulsat des del grup parlamentari demòcrata amb la voluntat que s'adapti a les recomanacions de la darrera avaluació del Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO). Des de l'Executiu s'ha emès un informe favorable a aquest text i des de l'oposició, tot i que s'ha donat suport a aquesta presa en consideració, han anunciat que faran esmenes especialment pel que fa a la qüestió de les subvencions, segons han remarcat les conselleres de Liberals d'Andorra (Ld'A) Judith Pallarés i la del Partit Socialdemòcrata Rosa Gili. Des d'aquests dos partits han posat en relleu que aquesta qüestió de les subvencions no està ben regulada i no permet que els partits més petits tinguin mitjans. En aquest sentit, Gili ha manifestat que cal una "reflexió acurada" sobre aquest aspecte mentre que Pallarés ha remarcat que la llei plantejada "no facilita que els partits minoritaris puguin mantenir una infraestructura".

Tal com ha posat en relleu el conseller demòcrata Marc Ballestà, aquesta modificació respon, d'una banda, a la necessitat de donar resposta a les recomanacions del GRECO, establint per exemple topalls a la depesa dels partits polítics o establint terminis més curts per a la notificació de les donacions; i de l'altra, serveix per clarificar algunes qüestions que no quedaven prou clares en el redactat actual. Així, ha remarcat que és un pas més per "honorar els compromisos contrets" i cap a la transparència.

Seguretat alimentària

D'altra banda, ha estat rebutjada la presa en consideració de la proposició de llei d'informació alimentària i nutricional que s'havia presentat des d'Ld'A. El ministre de Salut, Carles Álvarez, ha manifestat que s'està treballant en un reglament per definir aquests aspectes tenint en compte les nomatives europees i seguint la línia d'altres països, que també han regulat aquesta qüestió per via reglamentària. El conseller liberal Carles Naudi ha lamentat que aquesta qüestio no quedi garantida per llei i en canvi s'opti per un reglament posant en relleu que els principis de la llei, la mínima afectació i la cautela no poden "emanar d'un reglament".

A l'últim, cal destacar que el Consell General ha aprovat per unanimitat el nomenament de Marta Fonolleda com a directora de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA).