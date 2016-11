L’oposició vol que es reformuli el servei Aliments per la Solidaritat

El grup municipal de Compromís x la Seu, conjuntament amb els grups d’ERC i la CUP, va presentar al ple municipal de dilluns de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell una moció, que va ser aprovada, perquè s’iniciï un procés que pugui revertir la recent dimissió de tots els voluntaris del col·lectiu Aliments per la Solidaritat, que donaven servei com a banc d’aliments al municipi.

La dimissió va estar motivada, segons els voluntaris, per la desafecció de les dues administracions públiques implicades en el suport administratiu, logístic i econòmic del projecte: l’Ajuntament i el Consell Comarcal. Les dues institucions, mitjançant el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (Capau), són les responsables directes de gestionar el filtratge inicial de les famílies que requereixen el servei del banc d’aliments i, a més, haurien de ser també responsables de donar el suport que el projecte necessités i fos necessari per al seu correcte funcionament, segons un comunicat fet públic ahir.

Els voluntaris que, de manera altruista i desinteressada, feien la seva tasca, van entregar una carta tant a l’equip de govern com als grups de l’oposició informant de la seva decisió d’acabar la seva feina com a voluntaris. Aquest fet va motivar la redacció de la moció conjunta amb l’esperança de trobar una solució factible i urgent per al problema. En la moció, aprovada per 10 vots a favor i 7 en contra, es lamenta la situació insostenible a què s’ha arribat per la mala gestió de l’equip de govern, que ha provocat la dimissió dels voluntaris d’Aliments per la Solidaritat, i s’exigeix que es busquin i assumeixin les responsabilitats polítiques que se’n derivin perquè aquesta situació es reverteixi i no es torni a repetir, segons la mateixa nota de premsa. També es demana que es reformuli el projecte per millorar el seu model de gestió.