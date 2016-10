L’oposició vota la llei de partits tot i que va “més enllà del necessari”

Les formacions de l’oposició van donar suport ahir a la presa en consideració de la proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral presentada pel grup demòcrata, tot i considerar que el text va més enllà de voler donar compliment a les recomanacions del Greco, sobretot pel que fa a la qüestió de les subvencions, amb què consideren “es beneficia els partits grans”.

En aquest sentit, tant la parlamentària del Partit Socialdemòcrata, Rosa Gili, que va assegurar que “les subvencions de funcionament no estan ben regulades” i va demanar “una reflexió acurada”, com la consellera general de Liberals d’Andorra Judith Pallarés, que va denunciar que el text “no facilita que els partits minoritaris puguin mantenir una infraestructura”, van anunciar la presentació d’esmenes.

La proposició de llei, com van apuntar el titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i el conseller demòcrata Marc Ballestà en la defensa del text, prohibeix als grups parlamentaris fer donacions als partits polítics i redueix el termini per notificar les donacions rebudes al Tribunal de Comptes a vuit dies i a un mes perquè es publiquin el BOPA, entre altres precisions, i clarificació del rol dels administradors electorals.

La unanimitat dels parlamentaris no es va mantenir però amb la proposició de llei d’informació alimentària i nutricional presentada pel grup liberal, que va rebre el suport de la resta de parlamentaris de l’oposició però no dels consellers demòcrates, que van fer seu el criteri de l’executiu i van considerar que aquesta qüestió era millor regular-la per via reglamentària i no per llei.

Carles Naudi d’Areny-Pandolit, que va defensar la proposta del grup liberal, va recordar a l’executiu i majoria taronja que “una llei no té per què ser contrària a un reglament” i va retreure a l’executiu que no se’ls hagués informat que estaven treballant en un reglament fins dos dies abans de la fi del període de sessions el juny passat.

Precisament, en la seva intervenció, el titular de Salut, Carles Álvarez Marfany, va mostrar a Naudi el reglament ja enllestit, que recull totes les disposicions de la normativa europea en la matèria, document que abans però de ser aprovat en consell de ministres es vol mostrar a les associacions pertinents, que segons el ministre “estan d’acord” a regular aquest aspecte via reglamentària.

D’altra banda, la cambra, amb els vots de la majoria demòcrata i dels tres consellers del Partit Socialdemòcrata, va aprovar la modificació de la Llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, que obre el consell d’administració i la direcció de l’entitat a persones sense nacionalitat andorrana.

Des d’SDP i LdA es va criticar aquesta obertura, que per Víctor Naudi dóna una imatge “negativa” de cara a l’exterior ja que transmet que aquí “no en sabem prou”, mentre que el Govern, DA i els parlamentaris del PS van incidir en la necessitat de “reforçar” aquest organisme. De fet, SDP i LdA van coincidir també en la conveniència de reforçar i dotar de mitjans l’òrgan de supervisió del sistema financer, tot i que a partir d’“una reforma més àmplia i profunda” i no a través de “pedaços”.

El ple va aprovar, per assentiment, la ratificació del protocol d’esmena de l’Acord entre Andorra i la UE relatiu a l’establiment de mesures equivalents a la directiva en matèria de fiscalitat a l’estalvi, el nomenament de Marta Fonolleda com a directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), i el nomenament de Carles Jordana i Patrícia Riberaygua com a membres, titular i suplent, respectivament, de la delegació del Consell General davant l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa.

Martí assegura tenir la consciència “extremadament tranquil·la”

Després que en la seva compareixença davant la comissió BPA Higini Cierco va assegurar que les institucions del país coneixien les intencions del FinCEN molt abans del 10 de març en què van emetre la nota, el cap de Govern assegurava ahir “tenir la consciència extremadament tranquil·la” respecte a l’actuació tant de l’executiu com de la resta d’institucions del Principat.

Al final de la sessió del Consell General Martí, que va evitar pronunciar-se sobre la situació del ministre Jordi Alcobé assegurant que ja respondrà a les preguntes que se li facin en la sessió de control prevista per al mes vinent, va instar els accionistes majoritaris de BPA a entregar les proves si hi són ja que “m’agradaria conèixer-les” i va defensar l’actuació del Govern davant una nota “tan dura com la del FinCEN”. Martí, que va recordar que el cas està judicialitzat i que la defensa de la sobirania comença també per “defensar la separació de poders”, va destacar que l’executiu no podia fer res més que “acompanyar unes institucions creades pel Consell General que havien hagut d’adoptar unes decisions difícils”. I, en aquesta línia, va fer una nova crida a “deixar treballar la justícia”.

D’altra banda, el cap de Govern, que va admetre que som davant “una legislatura atípica” amb un “grau de crispació molt elevat”, va reiterar que s’ha plantejat dissoldre la cambra i avançar les eleccions, i va deixar entreveure que si encara no s’havia decidit per aquesta opció és per la magnitud dels reptes que ha d’afrontar el país com és la negociació, ja en marxa, de l’acord d’associació amb la Unió Europea. En aquest sentit, Martí, que va afirmar que també s’està “plantejant acabar la legislatura”, va admetre que si hi hagués un “consens clar” de totes les forces polítiques respecte a la importància de l’acord d’associació, de la reforma sanitària o del nou paradigma que es presenta per al sector financer de cara l’any vinent, “la decisió seria molt més fàcil”.

Antoni Missé pren possessió com a conseller general amb “respecte i humilitat”

La sessió del Consell General d’ahir va arrencar amb el jurament d’Antoni Missé com a conseller general en substitució de Meritxell Mateu després de la renúncia de la parlamentària demòcrata. Missé, que no va voler valorar ni l’afer Mateu ni el moment polític actual argumentant que no era el dia, va assegurar assumir el càrrec amb “respecte i humilitat”. Així mateix, Missé, integrant d’Acció Comunal d’Ordino (ACO) i membre de l’executiva de Demòcrates per Andorra, va admetre que “mentiria si digués que sí que m’esperava jurar el càrrec de conseller general” i va assegurar que se sent molt honorat de poder “treballar per servir la parròquia d’Ordino i pel bé del país”. Missé era el segon suplent de la candidatura d’ACO-DA a Ordino, darrere de Josep Àngel Mortés, que ha renunciat en ser l’actual cònsol major.