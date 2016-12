L'UdA posarà en marxa el postgrau en gestió de destinacions de turisme de muntanya amb uns 15 estudiants

La Universitat d'Andorra (UdA) té la intenció de posar en marxa de cara a l'octubre vinent el nou postgrau en gestió de destinacions de turisme de muntanya que ha d'arrencar amb 15 alumnes. Aquesta és una de les apostes fermes de l'UdA per la internacionalització. El rector de la universitat ha posat en relleu que les matèries en què el país té el 'know-how' poden servir per crear "formacions continuades sostenibles en el temps" i atreure "el 80-90%" de l'alumnat de fora. La formació es farà en anglès en col·laboració amb l'OMT-Themis i la Colorado State University.

De manera paral·lela, i per fomentar aquesta internacionalització i mobilitat, properament es convocaran vuit llocs a l'Institut Tecnològic de Pequín, tres seran per a aquells que vulguin fer el postgrau o el doctorat i també s'oferiran altres cinc estades de mobilitat semestral. A més a més, tal com ha anunciat Nicolau al davant de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports, es crearà de cara a l'any que ve una plaça de becari doctorand per afavorir que hi hagi doctorands a dedicació plena. Des de l'UdA es treballa, també, en la certificació del Màster en gestió cultural. A l'últim, el rector de la Universitat d'Andorra ha fet una crida al sector privat perquè es creïn residències d'estudiants o pisos de lloguer que facilitin estades curtes.

Un dels eixos que la Universitat d'Andorra (UdA) vol potenciar de cara al futur és la internacionalització, tant dels estudiants que cursen els seus estudis a Andorra com per captar estudiants de fora, aquesta darrera possibilitat com una de les eines per fer la "formació continuada sostenible en el temps". D'aquesta manera, tal com ha exposat el rector de l'UdA, Miquel Nicolau, de cara a l'octubre vinent es posarà en marxa el postgrau en gestió de destinacions de turisme de muntanya en el qual s'espera la participació de 15 alumnes. Nicolau ha insistit que és en l'àmbit de matèries com el turisme, en què el país té "know-how", on poden sorgir iniciatives educatives que serveixin per atreure entre "un 80 o un 90%" dels alumnes de fora, ja que la "massa crítica" del país no permetria que aquestes formacions tinguessin continuïtat en el temps.

Aquesta nova formació es durà a terme en anglès i en col·laboració amb l'OMT-Themis i la Colorado State University amb la qual cosa s'espera que els continguts que s'ofereixin siguin realment un referent de cara a l'exterior. I més tenint en compte que el turisme és un sector en "creixement" i on la formació és necessària.

I aquesta internacionalització també es plasmarà amb el fet que els alumnes de l'UdA puguin sortir a l'estranger a fer formacions i, en aquest sentit, ha anunciat que properament es convocaran vuit places per a estudiants que vulguin fer la seva formació, el curs 2017-2018, a l'Institut Tecnològic de Pequín, tres d'aquestes beques, que paga directament aquest organisme xinès, per a màsters o doctorats i hi haurà altres cinc places de mobilitat semestral "d'un o dos semestres", aquestes, però, no estan finançades. Les de màster o doctorat es podran demanar fins al març i les de mobilitat, fins al juny.

I un altre dels eixos de l'UdA, tal com ha manifestat Nicolau al davant de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports és la recerca i, per aquest motiu, es vol potenciar que hi hagi persones amb plena dedicació a aquesta tasca, ja que actualment el centre compta amb vuit doctors però falten doctorands. Per aquest motiu, de cara a la primavera es convocarà una plaça de becari doctorand perquè ajudi a un dels grups de recerca que actualment té la universitat.

Residències

Nicolau ha posat en relleu també que aquesta internacionalització ha d'anar acompanyat del fet que hi pugui haver residències per a estudiants o bé pisos que ofereixin lloguers que facilitin que els estudiants puguin estar-s'hi un temps concret. És per això que ha fet una crida al sector privat perquè tirin endavant projectes d'aquest tipus, i més tenint en compte la tradició hotelera del país.

El rector de la Universitat d'Andorra també ha posat en relleu al davant dels consellers generals que es treballa en la certificació del màster en gestió cultural que s'ofereix de manera conjunta amb la Universitat de Perpinyà i la de les Illes Balears.

També ha repassat algunes xifres entre les quals que la formació reglada compta aquest curs 2015-2016 amb 477 estudiants mentre que a la formació continuada se supera el miler, concretament 1.016. Un terç d'aquests alumnes ja provenen de sistemes educatius de fora d'Andorra. Els consellers generals s'han interessat pels canvis en el postgrau de dret andorrà (pregunta formulada per la consellera del PS, Rosa Gili); per l'homologació dels títols, una pregunta que ha fet la consellera demòcrata Meritxell Palmitjavila, sobre la qual Nicolau ha recordat que ara com ara hi ha un reconeixement automàtic de nivell a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior i ha dit que on es donen certs problemes és en l'accés a les professions reglades. Josep Anton Bardina s'ha interessat per la mobilitat dels estudiants mentre que Justo Ruiz pels arguments per convèncer els estudiants que optin per l'UdA, a la qual cosa Nicolau ha respost que un dels valors és l'acolliment i l'atenció personalitzada.